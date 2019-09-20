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Lahanagiller ailesinin süper gücü brokolinin sağlığa kattığı faydalar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

Antikanserojen özelliğiyle bir sağlık neferi olan brokoli kilo vermeden tutun da kemik ve diş sağlığını korumaya kadar etkili bir sebzedir. Güçlü içeriği sayesinde tüm kanser türlerine karşı koruma sağlar. Yavaş yavaş brokoli mevsimine girdiğimiz şu günlerde sizler için brokolinin sağlığa olan faydalarını araştırdık. İşte düzenli ve doğru tüketildiğinde vücudunuzda kalkan görevi görecek brokolinin yararları.

Sağlıklı içeriği sayesinde süper besin olarak biline brokoli, minyatür ağaç şeklini andırır. Kalın sapı ve çiçekleri tüketilebilir. Haftada 3 kez düzenli olarak tüketimi sonucunda tüm kanser türlerine karşı yakalanma riski azalır.

BROKOLİYLE SAĞLIĞINIZI SİGORTALAYIN
Yüksek oranda sülforafan içeren brokoli, bu sayede kansere yol açan moleküler hasara karşı hücreleri korur. Sülforafan maddesi farklı sebzelerde de karşımıza çıkabilir ancak en yoğun şekilde bulunanı brokolidir. Brokoli tüketerek sadece kanserden korunmakla kalmaz genel olarak sağlığınızı sigortalarsınız. Brokoliyi haşlayarak tüketebileceğiniz gibi en çok tercih edilen, yani çorba şekliyle de beslenmenize dahil edebilirsiniz.

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

yemek kaşığı tereyağı

  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 adet brokoli
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 buçuk su bardağı su
  • 1 çay bardağı krema
  • Tuz
  • Karabiber

Yapımı: Brokoli çorbasının yapımına önce soğan ve havucu doğramakla başlayın. Çorbayı yağacağınız tencerede 3 yemek kaşığı tereyağını eritin ve yemeklik doğradığınız soğan ile havucu kavurun.

Soğan ve havuç kavrulduktan sonra brokolileri de ekleyin. Brokolilerin küçük küçük doğranmış olması gerekiyor. Brokolileri de 3 ila 4 dakika kadar kavurun.

Ardından 2 yemek kaşığı unu ila eve edip 1 dakika kadar unu da kavurun ve son olarak 2 buçuk su bardağı suyu tencereye döküp çorbayı 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

Brokoliler yumuşadığında 1 çay bardağı krema, damak tadınıza göre tuz ve karabiberi ekleyip çorbayı pürüzsüz bir kıvam alacak kadar blenderdan geçirin.

Blenderla malzemelerin çorba içinde erimesini sağladıktan sonra kısık ateşte 5 dakika daha pişirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Haftada 3 kez tükettiğinizde ise bakın ne gibi yararlar sağlıyor...


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