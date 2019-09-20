Lahanagiller ailesinin süper gücü brokolinin sağlığa kattığı faydalar

Sağlıklı içeriği sayesinde süper besin olarak biline brokoli, minyatür ağaç şeklini andırır. Kalın sapı ve çiçekleri tüketilebilir. Haftada 3 kez düzenli olarak tüketimi sonucunda tüm kanser türlerine karşı yakalanma riski azalır.
BROKOLİYLE SAĞLIĞINIZI SİGORTALAYIN
Yüksek oranda sülforafan içeren brokoli, bu sayede kansere yol açan moleküler hasara karşı hücreleri korur. Sülforafan maddesi farklı sebzelerde de karşımıza çıkabilir ancak en yoğun şekilde bulunanı brokolidir. Brokoli tüketerek sadece kanserden korunmakla kalmaz genel olarak sağlığınızı sigortalarsınız. Brokoliyi haşlayarak tüketebileceğiniz gibi en çok tercih edilen, yani çorba şekliyle de beslenmenize dahil edebilirsiniz.
BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ
yemek kaşığı tereyağı
Yapımı: Brokoli çorbasının yapımına önce soğan ve havucu doğramakla başlayın. Çorbayı yağacağınız tencerede 3 yemek kaşığı tereyağını eritin ve yemeklik doğradığınız soğan ile havucu kavurun.
Soğan ve havuç kavrulduktan sonra brokolileri de ekleyin. Brokolilerin küçük küçük doğranmış olması gerekiyor. Brokolileri de 3 ila 4 dakika kadar kavurun.
Ardından 2 yemek kaşığı unu ila eve edip 1 dakika kadar unu da kavurun ve son olarak 2 buçuk su bardağı suyu tencereye döküp çorbayı 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
Brokoliler yumuşadığında 1 çay bardağı krema, damak tadınıza göre tuz ve karabiberi ekleyip çorbayı pürüzsüz bir kıvam alacak kadar blenderdan geçirin.
Blenderla malzemelerin çorba içinde erimesini sağladıktan sonra kısık ateşte 5 dakika daha pişirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun.
Haftada 3 kez tükettiğinizde ise bakın ne gibi yararlar sağlıyor...
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