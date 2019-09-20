Lahanagiller ailesinin süper gücü brokolinin sağlığa kattığı faydalar

Sağlıklı içeriği sayesinde süper besin olarak biline brokoli, minyatür ağaç şeklini andırır. Kalın sapı ve çiçekleri tüketilebilir. Haftada 3 kez düzenli olarak tüketimi sonucunda tüm kanser türlerine karşı yakalanma riski azalır.

BROKOLİYLE SAĞLIĞINIZI SİGORTALAYIN

Yüksek oranda sülforafan içeren brokoli, bu sayede kansere yol açan moleküler hasara karşı hücreleri korur. Sülforafan maddesi farklı sebzelerde de karşımıza çıkabilir ancak en yoğun şekilde bulunanı brokolidir. Brokoli tüketerek sadece kanserden korunmakla kalmaz genel olarak sağlığınızı sigortalarsınız. Brokoliyi haşlayarak tüketebileceğiniz gibi en çok tercih edilen, yani çorba şekliyle de beslenmenize dahil edebilirsiniz.

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet brokoli

2 yemek kaşığı un

2 buçuk su bardağı su

1 çay bardağı krema

Tuz

Karabiber

Yapımı: Brokoli çorbasının yapımına önce soğan ve havucu doğramakla başlayın. Çorbayı yağacağınız tencerede 3 yemek kaşığı tereyağını eritin ve yemeklik doğradığınız soğan ile havucu kavurun.

Soğan ve havuç kavrulduktan sonra brokolileri de ekleyin. Brokolilerin küçük küçük doğranmış olması gerekiyor. Brokolileri de 3 ila 4 dakika kadar kavurun.