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Lakers Celtics'i 96-95 mağlup etti

31.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Lakers Celtics'i 96-95 mağlup etti

NBA'in en fazla şampiyonluk yaşayan iki takımının maçında Lakers, başa baş geçen mücadele sonunda Celtics'i 1 sayı farkla yenerek 15. galibiyetini aldı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan iki takımının maçında Lakers, başa baş geçen mücadele sonunda Celtics'i 96-95 yenerek 15. galibiyetini aldı.

Lakers'ta Anthony Davis 27 sayı, 14 ribaunt, Lebron James 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle galibiyete katkı sağladı. Mücadelede 4 üç sayılık basket kaydeden James, bu istatistiğin tüm zamanlar listesinde JR Smith'i geride bıraktı. Kariyerinde bin 934 isabete ulaşan James, NBA tarihinde en fazla üç sayı kaydeden oyuncular sıralamasında 13. basamağın sahibi oldu. Sekizinci yenilgisini yaşayan Celtics'te Jayson Tatum 30, Jaylen Brown 28 sayı kaydetti.

LİLLAR'DAN 44 SAYI

Portland Trail Blazers, Chicago Bulls'a konuk olduğu maçı, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ın son saniye basketiyle 123-122 kazandı. Takımına sezonun 10. galibiyetini getiren basketi atan Lillard, mücadeleyi 44 sayı, 9 asist, 5 ribauntla tamamladı. Bulls'ta Lauri Markkanen'in 31, Zach LaVine'ın 26 sayısı sezonun 11. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 122-123

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 126-114

Miami Heat-Sacramento Kings: 105-104

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 112-126

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 112-129

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 95-96

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 105-111

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 118-91

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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