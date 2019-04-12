Lale Cup'a Çağla Büyükakçay hızlı başladı

Lale Cup'ın dördüncü gününde yağmur dolayısıyla gecikmeli başlayan ilk tur maçında Çağla Büyükakçay dünya sıralamasının 283'üncü basamağında yer alan Rus Anastasia Gasanova karşısında başarılı bir oyun sergileyerek 6-1 ve 6-3 önde bitirdiği setlerle turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı.
Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Lale Cup ITF Uluslarası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şu ana kadar oynanan maçlarda bir diğer galibiyet ise çiftlerde Berfu Cengiz - Jessy Rompies ortaklığından geldi. Cengiz - Rompies çifti Pamukspor Tenis Kulübü'nün kapalı kortlarında karşılaştıkları Zeynep Sönmez - Zeynep Erman çiftini 6-3 ve 6-4'lük iki sette geçerek isimlerini çeyrek finale yazdırdılar. Bugün korta çıkan bir diğer temsilcimiz olan İpek Öz ise rakibi Ukraynalı Olga Ianchuk'a 6-2 ve 7-5'lik iki set sonunda kaybederek turnuvaya veda etti.
Efsane isim öyle bir patladı ki...
Adana Demir play-off aşkına!
G.Saray yıldız ismin sözleşmesini resmen uzattı!
Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!
Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Luyindama...
Önce transferi açıkladı, sonra sildi!
PFDK Mehmet Ekici'nin cezasını açıkladı!
Feyyaz Uçar gönüllü olarak Altınordu'da
Hasan Ali Kaldırım'a talip var!
Göreve Erol Bulut değil, o geldi
Ronaldo'dan Beşiktaş itirafı!
Trabzon'un genç yıldızı ameliyat oldu
Fikret Orman'dan adaylık çağrısı
'F.Bahçe'ye geri dönmek isterim'
Gladbach'ın yeni hocası Rose
Emre Mor bunu da yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum