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Lamine Yamal’ı solladı, ödülü kaptı: İspanya'da Aralık ayında Arda Güler rüzgarı esti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.12.2024 21:52
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sergilediği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Güler, La Liga'da Aralık ayının 23 yaş altı oyuncusu seçildi.

Lamine Yamal’ı solladı, ödülü kaptı: İspanya'da Aralık ayında Arda Güler rüzgarı esti!

İspanya La Liga'nın devlerinden Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya La Liga'da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı.

LAMINE YAMAL'I GERİDE BIRAKTI

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Arda Güler, oylamalarda Lamine Yamal (FC Barcelona) ve Ilaix Moriba'yı (RC Celta) geride bırakarak kariyerinde ilk kez "Ayın En İyi 23 Yaş Altı Oyuncusu" ödülünü kazandı.

ARALIK AYI PERFORMANSI

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Aralık ayında 5 maçta forma şansı bulan Arda Güler, Getafe ağlarını bir kez havalandırırken, Rayo Vallecano maçında ise 2 asist yaptı.

BU SEZON ARDA GÜLER

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Bu sezon ise eflatun - beyazlı formayı 20 maçta sırtına geçiren genç yıldız, söz konusu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 3'de asist katkısı verdi.

Anahtar Kelimeler:
La Liga Arda Güler
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