Lamine Yamal’ı solladı, ödülü kaptı: İspanya'da Aralık ayında Arda Güler rüzgarı esti!

İspanya La Liga'nın devlerinden Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya La Liga'da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı.

LAMINE YAMAL'I GERİDE BIRAKTI

Arda Güler, oylamalarda Lamine Yamal (FC Barcelona) ve Ilaix Moriba'yı (RC Celta) geride bırakarak kariyerinde ilk kez "Ayın En İyi 23 Yaş Altı Oyuncusu" ödülünü kazandı.

ARALIK AYI PERFORMANSI

Aralık ayında 5 maçta forma şansı bulan Arda Güler, Getafe ağlarını bir kez havalandırırken, Rayo Vallecano maçında ise 2 asist yaptı.

BU SEZON ARDA GÜLER

Bu sezon ise eflatun - beyazlı formayı 20 maçta sırtına geçiren genç yıldız, söz konusu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 3'de asist katkısı verdi.