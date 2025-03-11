Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Henüz 17 yaşında

La Liga devi Barcelona'nın gözde yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu.

HENÜZ 17 YAŞINDA

Lamina Yamal, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Benfica'ya karşı oynanan maçta 11. dakikada Raphinha'nın attığı golde asisti yapan isim oldu. 17 yaşındaki futbolcu, 27. dakikada ise kendisi ağları havalandırdı. Böylelikle tarihe geçti. 17 yaşındaki Yamal, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu.