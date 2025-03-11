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  4. Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Henüz 17 yaşında

Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Henüz 17 yaşında

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
11.03.2025 22:14
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İspanya La Liga devi Barcelona forması giyen genç oyuncu Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti. Genç oyuncu hem gol ve hem asist yapma başarısı elde etti.

Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Henüz 17 yaşında
Lamine Yamal

Lamine Yamal

İSP İspanya
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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La Liga devi Barcelona'nın gözde yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu.

HENÜZ 17 YAŞINDA

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Lamina Yamal, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Benfica'ya karşı oynanan maçta 11. dakikada Raphinha'nın attığı golde asisti yapan isim oldu. 17 yaşındaki futbolcu, 27. dakikada ise kendisi ağları havalandırdı. Böylelikle tarihe geçti. 17 yaşındaki Yamal, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona Lamine Yamal
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