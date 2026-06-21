Lamine Yamal tarihe geçti! Pele'den sonra bir ilk

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu mücadelesinde İspanya ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelirken, geceye damga vuran isim Lamine Yamal oldu. Kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası maçına ilk 11'de başlayan genç yıldız, henüz 11. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

İLK DÜNYA KUPASI GOLÜNÜ ATTI

İspanya'nın baskılı başladığı karşılaşmada sahneye çıkan Yamal, kaydettiği golle kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü attı. Genç oyuncunun golüyle İspanya mücadelede 1-0 üstünlüğü yakaladı.

PELE'NİN YANINA ADINI YAZDIRDI

18 yaş 343 günlükken Dünya Kupası'nda açılış golünü kaydeden Yamal, bu alanda tarihi bir başarıya imza attı. İspanyol yıldız, 1958 Dünya Kupası'nda Galler ağlarını havalandıran Pele'den sonra 19 yaşını doldurmadan bir Dünya Kupası maçının ilk golünü atan ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçti.

REKORLARA DOYMUYOR

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en önemli yıldızları arasında gösterilen Lamine Yamal, milli takım kariyerinde de rekorları altüst etmeyi sürdürüyor. Genç oyuncu, Dünya Kupası sahnesindeki ilk golünü atarak kariyerine bir tarihi başarı daha ekledi.