YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Lapseki Kiraz Festivalinde yemek yarışması düzenlendi

Lapseki Kiraz Festivalinde yemek yarışması düzenlendi

20.06.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen Kiraz Festivali çerçevesinde ‘Türk Mutfağı Yemek Yarışması’ düzenlendi.

Lapseki Belediyesi Sahil Sosyal Tesislerinden düzenlenen yemek yarışmasının jüri başkanlığını Osman Yılmaz yaptı. Üç kategori de düzenlenen yemek yarışmasına toplam 12 yarışmacı katıldı. Ana yemek kategorisinde 1’inci Ganniş yemeği ile Mihriye Akbıyık, tatlı Kategorisinde 1’inci fırında sütlaç tatlısı ile Neriman Balta, Hamur işi kategorisinde 1’inci su böreğiyle Filiz Yılmaz oldu. Yarışmada 1’inciye çeyrek altın, 2’nciye 1 gram altın ve 3’üncüye 0.5 gram altın verilecek. Ödüller yarın akşam Yeni Kordon’da düzenlenecek olan Cengiz Kurtoğlu konserinde takdim edilecek.

38’inci Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlenen ‘Türk Mutfağı Yemek Yarışması’na, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Çelik, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kafadar, Lapseki SODAM Müdürü Makbule Sargın ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Ben öncelikle tüm yarışmacıları kutluyorum. Buraya çıkmakta ayrı bir cesaret, benim için tüm yarışmacılar dereceye giriyor, yemekler hepsi birer harika. Tüm yarışmacılarımızı tekrar katılımlarından dolayı kutluyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldıÇanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı
Tunceli’de sarı yılan görüntülendiTunceli’de sarı yılan görüntülendi
Van’ın "Pamukkalesi" ile “Vanadokyası” misafirlerini ağırlıyorVan’ın "Pamukkalesi" ile “Vanadokyası” misafirlerini ağırlıyor
Anahtar Kelimeler:
Lapseki

Çanakkale Namaz Vakitleri 20 Haziran Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:38
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:54
Yatsı
22:42

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Salı

Kepez eczanesi
Merkez
Seher eczanesi
Merkez
Türker eczanesi
Bayramic
Derman eczanesi
Ezine
Sifa eczanesi
Lapseki
Özlem eczanesi
Yenice
tunca eczanesi
Gokceada
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.