Lapseki’de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde hayırseverler tarafından hazırlanan 2 bin adet yardım kolisi, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Yardım kolileri belirlenen adreslere tek tek elden teslim ediliyor. Yapılan yardımlarla ilgili açıklamada bulunan Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, “Lapseki sosyal destek grubumuz kurulduğu günden bugüne kadar 850 vatandaşımızın talebini yerine getirdi. Bununla birlikte ekiplerimiz belediye çalışanları ile birlikte alanda ihtiyaçlara yönelik tespit çalışması yaptı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile birlikte ilçemizde faaliyette bulunan iki büyük firma yetkilileriyle görüştük. Sağ olsunlar 2 bin adet gıda kolisi yardımında bulundular. Lapseki Vefa Grubu olarak bugün dağıtımını gerçekleştireceğiz. Biz bütün ihtiyaçları karşılamak için görev başındayız. ’Evde Kal Lapseki’ diyerek tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz" dedi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise, “Bizlere 2 bin koli erzak temin ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Elbette ki hükümetimizin ve devletimizin yaptığı işler de var. Vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yapıyorlar. 65 yaş üstü ve mağdur olan kesimlere gerekli destekleri veriyorlar. Lapsekililer olarak kurallara uyuyoruz ve uymaya devam ediyoruz. Daha çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.