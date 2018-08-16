LASK Linz Beşiktaş maçı canlı izle: Hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında LASK Linz ile bu akşam Avusturya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde oynayan ve Avusturya ekibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş, deplasmanda da turu geçecek skoru elde etmek istiyor. Ancak siyah beyazlı taraftarlar hala maçı hangi knalda izleyebileceklerini bilmiyorlar? LASK Linz - Beşiktaş maçı hangi ve saat kaçta oynanacak? Beşiktaşlı taraftarlar maçı hangi kanalda izleyebilecekler?
Karşılaşma diğer UEFA Avrupa Ligi maçları ile beraber 16 Ağustos Perşembe günü yani bu akşam Türkiye saati ile 20:45’te başlayacak.
LASK Linz - Beşiktaş maçı için Türkiye’den henüz bir yayıncı açıklanmadı. Gün içinde TRT'nin yayımcı kuruluş olarak açıklanabileceği iddia ediliyor. Yurtdışında ise karşılaşma Avusturya’nın LT1 ve ABD’nin B/R Live kanallarından izlenebilir.
TAKIMLARIN FORM DURUMU
Karşılaşma öncesinde takımların form durumuna bakıldığında Beşiktaş’ın son 5 maçtır ne mağlubiyet ne de beraberlik yaşadığı maçlarını hep kazandığı görülüyor. LASK linz ise son 5 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik ve 2 galibiyet almış.
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