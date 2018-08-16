SPOR

LASK Linz Beşiktaş maçı canlı izle: Hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek?

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 16.08.2018 12:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmasına tek bir maç kaldı. Bu akşam Beşiktaş, Avusturya temsilcisi LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçından alacağı sonuç ile yoluna devam etmek istiyor. Peki LASK Linz - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayımlanacak ve saat kaçta oynanacak. Beşiktaşlı taraftarlar maçı hangi kanalda canlı izleyebilecekler merak ediyorlar...

LASK Linz Beşiktaş maçı canlı izle: Hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında LASK Linz ile bu akşam Avusturya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde oynayan ve Avusturya ekibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş, deplasmanda da turu geçecek skoru elde etmek istiyor. Ancak siyah beyazlı taraftarlar hala maçı hangi knalda izleyebileceklerini bilmiyorlar? LASK Linz - Beşiktaş maçı hangi ve saat kaçta oynanacak? Beşiktaşlı taraftarlar maçı hangi kanalda izleyebilecekler?

LASK LİNZ BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Karşılaşma diğer UEFA Avrupa Ligi maçları ile beraber 16 Ağustos Perşembe günü yani bu akşam Türkiye saati ile 20:45’te başlayacak.

LASK Linz - Beşiktaş maçı için Türkiye’den henüz bir yayıncı açıklanmadı. Gün içinde TRT'nin yayımcı kuruluş olarak açıklanabileceği iddia ediliyor. Yurtdışında ise karşılaşma Avusturya’nın LT1 ve ABD’nin B/R Live kanallarından izlenebilir.

TAKIMLARIN FORM DURUMU

Karşılaşma öncesinde takımların form durumuna bakıldığında Beşiktaş’ın son 5 maçtır ne mağlubiyet ne de beraberlik yaşadığı maçlarını hep kazandığı görülüyor. LASK linz ise son 5 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik ve 2 galibiyet almış.

PARTNERSinem'in kıyafeti olay oldu!Sinem'in kıyafeti olay oldu!
LASK Linz Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek? LASK Linz Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek?
UEFA'dan Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler'e görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş LASK Linz lask linz beşiktaş maçı

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Eljif Elmas'a dev talip! 23 milyon Euro

Eljif Elmas'a dev talip! 23 milyon Euro

Beşiktaş'a transferde büyük şok

Beşiktaş'a transferde büyük şok

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Cocu, Giuliano'yu sildi: '10 milyon Euro veren, onu alır'

Cocu, Giuliano'yu sildi: '10 milyon Euro veren, onu alır'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
LASK Linz Beşiktaş maçı canlı izle: Hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek?

LASK Linz Beşiktaş maçı canlı izle: Hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek?

LASK Linz Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek?

LASK Linz Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek?

UEFA'dan Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler'e görev

Sturm Graz - AEK Larnaca maçında hakemin kafasına yabancı cisim atıldı

Sturm Graz - AEK Larnaca maçında hakemin kafasına yabancı cisim atıldı

Trencin 4 - 0 Feyenoord (UEFA Avrupa Ligi)

Trencin 4 - 0 Feyenoord (UEFA Avrupa Ligi)

Oliver Glasner: Beşiktaş'a sürpriz yapmaya çalışacağız

Oliver Glasner: Beşiktaş'a sürpriz yapmaya çalışacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.