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LASK Linz - Beşiktaş maçını Nikola Dabaovic yönetecek!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.08.2018 18:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile 16 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada Karadağlı hakem Nikola Dabanovic görev alacak.

LASK Linz - Beşiktaş maçını Nikola Dabaovic yönetecek!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında LASK Linz ile oynayacağı maçı yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nikola Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic gerçekleştirecek. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş LASK Linz Nikola Dabanovic

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