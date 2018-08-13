LASK Linz - Beşiktaş maçını Nikola Dabaovic yönetecek!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında LASK Linz ile oynayacağı maçı yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nikola Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic gerçekleştirecek. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic olacak.
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