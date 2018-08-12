LASK Linz, deplasmanda Admira Wacker'i 1-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olan LASK Linz, Admira Wacker karşısında 90+1. dakikada savunma oyuncusu Markus Wostry'nin kaydettiği gol ile 3 puanın sahibi oldu ve ligde ilk galibiyetini elde etti.
Bu sonuçla LASK Linz puanını 4'e çıkarırken, Admira Wacker 3 puanda kaldı.
Beşiktaş, 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının rövanşında, 16 Ağustos Perşembe günü LASK Linz ile deplasmanda mücadele edecek.
Beşiktaş Nacer Chadli ile anlaşmaya vardı!
Volkan Şen Adana Demirspor'a transfer oluyor!
Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
İslam Slimani Fenerbahçe'den 4.5 milyon Euro civarında para alacak
Fikret Orman duyurdu! Beşiktaş seçime gidiyor
Galatasaray'da Tolga Ciğerci'ye Stuttgart talip
Bafetimbi Gomis'ten yedek kulübesi açıklaması!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Islam Slimani İstanbul'a geldi!
FIFA, Manisaspor'a 6 puan silme cezası verdi!
Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!
Hırvat oyuncu Corluka, milli formaya veda etti
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 83 milyona gidiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum