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LASK Linz, deplasmanda Admira Wacker'i 1-0 mağlup etti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.08.2018 20:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi LASK Linz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Admira Wacker'i 1-0 yendi.

LASK Linz, deplasmanda Admira Wacker'i 1-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olan LASK Linz, Admira Wacker karşısında 90+1. dakikada savunma oyuncusu Markus Wostry'nin kaydettiği gol ile 3 puanın sahibi oldu ve ligde ilk galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla LASK Linz puanını 4'e çıkarırken, Admira Wacker 3 puanda kaldı.

Beşiktaş, 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının rövanşında, 16 Ağustos Perşembe günü LASK Linz ile deplasmanda mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
LASK Linz Admira Wacker

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