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Lastiği patlayan İETT otobüsü Galata Köprüsü’nde kaza yaptı: 3 yaralı

02.12.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Galata Köprüsü’nde içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü lastiğinin patlaması sonucu demir bariyerlere çarparak kaldırıma çıktı.

İETT otobüsündeki 2 yolcuyla ve köprüde balık tutarken ayağı demir bariyerin altında kalan 1 kişi yaralandı. 3 yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazada faciadan dönüldü.

Kaza saat 11.30 sıralarında Galata Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fulya Mahallesi’nden Eminönü’ne doğru giden 26A numaralı 34 TP 6339 plakalı İETT otobüsünün lastiği patladı. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför Şahin Yılmaz, demir bariyerlere çarptı. İETT otobüsü çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıktı. O esnada otobüsün içinde bulunan 2 yolcu ve Galata Köprüsü üzerinde balık tutarken ayağı demir bariyerin altında kalan Burak Bankoğlu (46) adlı kişi yaralandı. Faciadan dönülen kazanın ardından ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları en yakın hastaneye sevk ederken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Otobüs daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olayı gören vatandaşlardan biri Murat Güvenç, “Olay anında buradaydım. Bir saat önce gerçekleşti. Yukarıdan otobüs gelirken lastiği patlamış. Lastik patlayınca bütün demirlere girdi, buradan insanların üzerine gitti. 3 tane yaralı var. Allah’a şükür can kaybı yok. Olay böyle gerçekleşti. Valla çok korktum. Ben aşağı doğru gidiyordum. Arkadaşıma bir şey söyledim, 5 saniye geçti. 5 saniye sonra ses geldi, bir baktım demirlerin üstüne geliyor. Arkadaşım demirlerin altında kaldı. Ayağında ufak bir zedelenme oldu. Şimdi hastanede. Aradım, iyiymiş, taburcu olacakmış” dedi.

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