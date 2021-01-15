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Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

15.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Isparta’da lastiği patlayan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza saat 12.45 sıralarında Anadolu Mahallesi’nde bulunan Anadolu Lisesinin önünde meydana geldi.

Isparta’da lastiği patlayan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.45 sıralarında Anadolu Mahallesi’nde bulunan Anadolu Lisesinin önünde meydana geldi. Masum Gemici idaresindeki 64 HE 685 plakalı otomobilin seyir halindeyken ön sağ lastiği patladı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğindeki lamba kısmı yere düştü. Kazada otomobil sürücüsü Masum Gemici yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gemici, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gemici’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan trafik ekiplerinin incelemesinden sonra otomobil çekici aracılığıyla yoldan kaldırıldı.

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