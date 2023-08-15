YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Lastik botları su alınca Kuşadası’na geri dönen düzensiz göçmenler yakalandı

Lastik botları su alınca Kuşadası’na geri dönen düzensiz göçmenler yakalandı

15.08.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, geçici koruma kimlik belgeleri bulunan 20 düzensiz göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmek isterken bindikleri lastik bot rüzgar ve dalgaların etkisiyle su alınca, karaya dönmek zorunda kaldı.

Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı’na gelen göçmenler polis tarafından gözaltına alınırken, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçici koruma kimlik belgesiyle Denizli’de yaşayan 20 düzensiz göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmek için organizatör oldukları belirlenen 6 kişiyle anlaştı. Organizatörlere kişi başı bin 500 dolar ödeyen göçmenler, önceki gün kapalı kasa bir kamyonetle Aydın’ın Kuşadası ilçesine getirildi. Dün gece saatlerinde Yılancı Burnu mevkiinde iple balıkçı teknesine bağlı olan bir lastik bota bindirilen göçmenler, kıyıdan yaklaşık 100 metre açığa çekildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, rüzgar ve dalgaların etkisiyle bindikleri lastik bot su alınca, ipi keserek karaya dönmek zorunda kaldı. Kıyıya ulaştıktan sonra taksiye binip uzaklaşmak isteyen göçmenleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, düzensiz göçmenleri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Denizli’ye gönderilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizlililer, Büyükşehir’in aşure hayrında buluştuDenizlililer, Büyükşehir’in aşure hayrında buluştu
Hatay’da trafik kazası: 7 yaralıHatay’da trafik kazası: 7 yaralı
Malatya’da ev yangınıMalatya’da ev yangını
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 15 Ağustos Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:16
Öğle
13:18
İkindi
17:04
Akşam
20:10
Yatsı
21:35

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Salı

Koçarli çallak eczanesi
Efeler
Dolunay eczanesi
Efeler
Yağci eczanesi
Karacasu
Sağlik eczanesi
Kocarli
Özlü eczanesi
Kusadasi
Meydan eczanesi
Soke
Maden eczanesi
Sultanhisar
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.