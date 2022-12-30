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Latif Doğan kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu Latif Doğan kaç yaşında?

30.12.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Latif Doğan ile ilgili bilgiler sıklıkla aratılıyor. 2023 İbo Show Yılbaşı konukları arasında yer alan Latif Doğan izleyicilerde merak uyandır. Latif Doğan kimdir, kaç yaşında soruları internet üzerinden aratılmaya başlandı. İşte Latif Doğan'ın hayatı...

Latif Doğan kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu Latif Doğan kaç yaşında?

Latif Doğan kimdir ve kaç yaşında ile ilgili araştırmalar yapılıyor. 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu olan şarkıcı Latif Doğan Küstüm, Sözüm Söz gibi sevilen şarkılarıyla tanınıyor. İzleyiciler ekran başından Latif Doğan'ın hayatını merak etti.

LATİF DOĞAN KİMDİR?

29 Nisan 1967 Adıyaman doğumlu Latif Doğan 54 yaşındadır. Henüz 11 yaşında darbuka çalarken müziğe başlayan Latif Doğan kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açtı. Ünü yayıldıkça bölgesel televizyonlara konuk olarak çağrıldı ve programlar sayesinde meşhur oldu. 1995-1998 yılları arasında iov programı yaptı. 2000'de ilk kaseti Oyun Havası ve ardından da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı.

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Latif Doğan, 2003'te MÜYAP Yılın En Çok Satan Albüm Ödülü ve 2005'te Küstüm Şov ile'Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2004 Yılı En İyi Şov Programı Ödülü'nün sahibi oldu.

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