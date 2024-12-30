Latif Doğan tantuni dükkanı açtı olmadı kazancını oraya yatırdı! Meğerse İstanbul ve Adıyaman'da şubeleri varmış

Ünlülerin kimi gayrimenkule kimi altına kimi de çeşitli işlere yatırım yapıyor. Türkücü Latif Doğan da son olarak yatırımlarını nereye yaptığını açıkladı.

Pembe Masa'ya konuk olan türkücü "Tantunici açtınız bir ara da ticaret yaptınız?" sorusu üzerine "Oğluma açtık 3-4 sene sürdü" yanıtını verdi.



Latif Doğan konuşmasının devamında ise " Çoğalmaya gidelim derken pandemi olunca kapattık. Benim yapacağım bir iş varsa ben ya bir düğün salonu gibi... Var benim şu an mesela yerim şu an ben vermişim yani düğün salonum memlekette var İstanbul'da var, Güzelce'de. Benim yapacağım iş bu. Türkü söylemekten emekli olsam bile düğün salonunun başında dursam bile çıkar söylerim. Benim yapacağım iş bu" dedi.

"AKILLI YATIRIM YAPIYORUM"

Latif Doğan "Ben çok iyi bir ticaretçiyim ama başında olursam ben de akıllı bir yatırım

yapıyorum. Benim bildiğim işi yapıyorum. Yani benim bildiğim iş nedir restorant. Baktım böyle bir şey alamadım dedim ki düğün salonuna çeviriyorum. Şu an İstanbul'da üstü kapanan kır düğün salonu tek bende var" ifadelerini kullandı.