Leonardo DiCaprio 26 yaşındaki sevgilisiyle tatilde! Minicik bikinisi tam 495 dolar!

50 yaşındaki Leonardo DiCaprio özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Bir dönem Gigi Hadid ile birlikte olduğu iddia edilen 50 yaşındaki oyuncu, İtalyan model Vittoria Ceretti ile bir süredir aşk yaşıyor.

26 yaşındaki sevgilisiyle Karayipler'de yaptıkları gösterişli Noel kaçamağı sırasında Vittoria Ceretti fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Vittoria'nın minicik gümüş rengi Blumarine yapay elmaslı tanga bikinisinin değeri de gündeme geldi. 495 dolar ( 17.500 TL) olan bikiniye yorumlar gecikmedi.

50 yaşındaki Oscarlı oyuncu bir dönem 24 yaşından büyük olan kadınlarla birlikte olmadığı iddiasıyla gündeme geliyordu. Leonardo DiCaprio için "Evcilleşti" yorumları yapıldı.

PODYUMLARIN ARANAN YILDIZI

İtalyan güzel Vittoria Ceretti ve çapkın yıldız Leonardo DiCaprio, 1 yıla yakın bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyorlar. Sevgilisi Leonardo DiCaprio'nun aklını başından aldığı konuşulan Vittoria Ceretti, dünyanın en büyük markalarıyla çalışıyor.

2018'de İtalya'nın en çok aranan modeli olan Vittoria Ceretti, sosyal medyayı da epey aktif kullanıyor.