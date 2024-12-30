MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Leonardo DiCaprio 26 yaşındaki sevgilisiyle tatilde! Minicik bikinisi tam 495 dolar!

Leonardo DiCaprio 26 yaşındaki sevgilisiyle tatilde! Minicik bikinisi tam 495 dolar!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.12.2024 09:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, gönlünü İtalyan model Vittoria Ceretti'ye kaptırmıştı. 26 yaşındaki sevgilisiyle tatilde olan 50 yaşındaki ünlü yıldız yine gündemde. Modelin ise minicik bikinisi ve fiyatı gözlerden kaçmadı.

Leonardo DiCaprio 26 yaşındaki sevgilisiyle tatilde! Minicik bikinisi tam 495 dolar!

50 yaşındaki Leonardo DiCaprio özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Bir dönem Gigi Hadid ile birlikte olduğu iddia edilen 50 yaşındaki oyuncu, İtalyan model Vittoria Ceretti ile bir süredir aşk yaşıyor.

26 yaşındaki sevgilisiyle Karayipler'de yaptıkları gösterişli Noel kaçamağı sırasında Vittoria Ceretti fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Vittoria'nın minicik gümüş rengi Blumarine yapay elmaslı tanga bikinisinin değeri de gündeme geldi. 495 dolar ( 17.500 TL) olan bikiniye yorumlar gecikmedi.

2

50 yaşındaki Oscarlı oyuncu bir dönem 24 yaşından büyük olan kadınlarla birlikte olmadığı iddiasıyla gündeme geliyordu. Leonardo DiCaprio için "Evcilleşti" yorumları yapıldı.

Ekran görüntüsü 2024-12-30 094926

Bu sefer plajdan paylaştı! Yine sınırları zorladı Bu sefer plajdan paylaştı! Yine sınırları zorladı

PODYUMLARIN ARANAN YILDIZI

İtalyan güzel Vittoria Ceretti ve çapkın yıldız Leonardo DiCaprio, 1 yıla yakın bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyorlar. Sevgilisi Leonardo DiCaprio'nun aklını başından aldığı konuşulan Vittoria Ceretti, dünyanın en büyük markalarıyla çalışıyor.

Ekran görüntüsü 2024-12-30 095145

2018'de İtalya'nın en çok aranan modeli olan Vittoria Ceretti, sosyal medyayı da epey aktif kullanıyor.

Ekran görüntüsü 2024-12-30 095210

Anahtar Kelimeler:
Leonardo DiCaprio
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kirası yüzde 44 arttı ama yine de 1500 lirayı bulamadı! 9 emekli maaşı ve 7 asgari ücret detayı... İşte Erbaş'ın kirası

Kirası yüzde 44 arttı ama yine de 1500 lirayı bulamadı! 9 emekli maaşı ve 7 asgari ücret detayı... İşte Erbaş'ın kirası

Dünya bu görüntülerle sarsıldı, faciayı sadece onlar anlattı

Dünya bu görüntülerle sarsıldı, faciayı sadece onlar anlattı

'Kan istiyor' dediğini duyunca... Nagehan Alçı ile Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi! "Önce PKK hassasiyetini azalt"

'Kan istiyor' dediğini duyunca... Nagehan Alçı ile Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi! "Önce PKK hassasiyetini azalt"

Minik bikinisi 495 dolar! Bakan bir daha baktı

Minik bikinisi 495 dolar! Bakan bir daha baktı

'Kafama silah dayayıp bileziklerimi çaldılar' dedi! Tüm ekipler alarma geçti: Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

'Kafama silah dayayıp bileziklerimi çaldılar' dedi! Tüm ekipler alarma geçti: Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

G.Saray Adalı'yı tebrik bile etmedi! Seçim sonrası büyük tepki: Bu vatan hainliğidir!

G.Saray Adalı'yı tebrik bile etmedi! Seçim sonrası büyük tepki: Bu vatan hainliğidir!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.