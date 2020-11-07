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Latife Tekin’in ‘Sevgili Arsız Ölüm’ romanı sahnelendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.11.2020 15:32 | Son Güncelleme

Tiyatro Hemhâl, çağdaş Türk romanının önde gelen isimlerinden Latife Tekin’in kaleme aldığı “Sevgili Arsız Ölüm” isimli eserinden uyarladığı oyunuyla, Maltepe Belediyesi Prof.

Tiyatro Hemhâl, çağdaş Türk romanının önde gelen isimlerinden Latife Tekin’in kaleme aldığı “Sevgili Arsız Ölüm” isimli eserinden uyarladığı oyunuyla, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.
Tekin’in 1983 yılında yayımladığı, eleştirmenlerce "Büyülü Gerçekçilik" akımına dahil edilen ilk romanını, Hakan Emre Ünal ve Nezaket Erden tiyatroya uyarladı. Maltepe Belediyesinin kasım ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gösterimi yapılan oyunda, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesi, ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıldı. Korona virüs önlemleri kapsamında oyun, salonun kapasitesi yarıya indirilerek, maske - mesafe - hijyen kuralları doğrultusunda sahnelendi. Tek perdelik oyunda, sıkıştıkları tek odalı evde, şehre tutunma mücadelesinde hepsi kendilerince bir yol tutturan aile bireylerinin öyküsüne yer verildi. Oyuncu Nezaket Erden, Dirmit’in, durmak bilmeyen merakı ve direnme gücü sayesinde karşısına çıkan zorluklarla baş etme öyküsünü sahnelediği tek kişilik performansıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

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