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Laubali nasıl yazılır? Laubali mi labali mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

14.11.2023 03:45 | Son Güncelleme:
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Yabancı dillerden Türkçeye birçok kelime geçmiştir. Bu kelimeler zaman içinde halk arasındaki söyleniş biçimleri ile aldıkları ekler ile değişir, dönüşür ve Türkçeleşirler. En sık yazım yanlışı da bu kelimelerin yazımlarında yapılır. Yabancı kökenli kelimeler Türkçeleşirken değişime uğrarlar ve böylece Türkçede rahatlıkla kullanılabilirler. Yazım yanlışlarının önüne geçebilmek için Türkçe yazım kuralları hazırlanmıştır. Kurallara uyulması yazım hatası yapılmaması adına son derece önemlidir.

Türkçe son derece zengin bir kelime dağarcığına sahiptir. Bu zengin kelime hazinesinin nedenlerinden biri de yabancı kökenli olup daha sonra Türkçeleştirilmiş olan kelimelerdir. En çok da bu tür kelimelerin yazımlarında hata yapılır. Alıntı kelimeler Türkçeleşirken ve yazılırken Türkçe yazım kurallarına uygun olarak ifade edilmezse hata yapılır. Aynı şekilde telaffuz hatalarının yapılma nedeni de belli kurallara uyulmamasıdır.

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Laubali nasıl yazılır?

Laubali yazımı en sık karıştırılan ve hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Arap dilinden dilimize geçmiş olan bu kelimenin orijinali Arap dilindeki "lāʾubālī" kelimesidir. Zaman içinde dönüştürülmüş ve Türkçe sözlükte yerini almıştır. Türk Dil Kurumunda laubali kelimesi sıfat ve zarf türlerinde olmak üzere dört farklı şekilde tanımlanmıştır. Buna göre laubali kelimesi şu anlamlara karşılık kullanılır:

  • Saygısız, çekincesi olmayan (kişi)
  • Aşırı samimi bir şekilde ve teklifsizce
  • Davranışları, tavırları ölçülü ya da olgun olmayan, ciddiyetsiz, gayriciddi
  • Teklifsiz ve senli benli olan
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Laubali mi labali mi?

Laubali TDK’ye göre de "laubali" olarak yazılmalıdır. Ancak bazı kişiler halk arasındaki günlük konuşma dilinde bu kelimeyi "laabali" olarak telaffuz edebilirler. Bu telaffuz hatası bu kelimenin yazımına da yansır. Aslında laubali doğru yazılışı bu şekildedir ve labali şeklinde yazılması bir yazım yanlışı olarak kabul edilmiştir. Laubali olmak ifadesinde de yer alan bu kelimenin doğru ve yanlış kullanımlarına örnek cümleler şunlardır:

  • Son derece labali bir ortam olduğu için çok uzun kalmamayı tercih ettim ve bir bahane bulup oradan ayrıldım. (yanlış)
  • O senin sandığın kadar laubali biri değildir aslında. (doğru)
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