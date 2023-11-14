Kritik nasıl yazılır? Kritik mi kıritik mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dünyadaki en zengin dillerden biri de Türkçe kabul edilir çünkü Türkçede birden fazla anlama karşılık gelen birçok kelime bulunur. Ayrıca farklı anlamlardaki kelimeler bir araya gelerek birleşik türde olan ve başka anlamlara karşılık gelen yeni türde kelimeler de üretebilir. Yabancı kökenli olan ve daha sonra Türkçeleşen kelimelerin varlığı da Türkçenin zengin bir kelime hazinesine sahip olmasının bir başka nedenidir. Yazım yanlışları bu tür durumların varlığı nedeniyle yapılır. Hatalara engel olabilmek için Türkçe yazım kurallarına uyulması önemlidir.

Türkçede yabancı dillerden gelip Türkçe kelime dağarcığına kabul edilmiş olan ve sonradan Türkçeleşen birçok kelime bulunur. Bu kelimelerden biri de kritik kelimesidir. Kritik kelimesi Fransız dilindeki critique kelimesinden gelmiştir, iki dilde de aynı anlamlara karşılık gelir. Kritik TDK’nin internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük'e göre isim ve sıfat türlerinde üç farklı tanıma sahiptir. İsim olarak eleştiri anlamına gelir. Eleştiri kelimesi aynı zamanda bu kelimenin eş anlamlısı olarak cümle içinde kritik kelimesi yerine de kullanılabilir. Mecaz anlamda ve sıfat türünde kritik kelimesi endişe verici ve çok tehlikeli bir durum için de kullanılır. Ayrıca sıfat olarak nazik kelimesi yerine de kullanılabilen bir kelimedir. Kritik etmek ifadesi de birleşik bir fiil olarak Türkçe kelime dağarcığında yer alır.

Kritik mi kıritik mi?

Kritik yazımı TDK kuralları gereğince "kritik" şeklinde yazılması gerekir. Diğer alıntı kelimelerde olduğu gibi söylenişi ve yazılışı farklı olan kelimelerden biridir. Bu nedenle bu kelimenin yazımında sık olarak hata yapılır. Ana dilinde ve diğer başka dillerde "kıritik" olarak telaffuz edilebildiği için bazı kişiler bu kelimenin kıritik şeklinde yazıldığı gibi bir yanılgıya düşebilirler. Oysa kritik doğru yazılışı “kritik” olarak kabul edilmiştir. Başka türlü yazılması yazım hatası yapılmış olduğu anlamına gelir. Türkçe yazım kurallarına göre bu kelimenin doğru yazımı kritiktir.







