Laura Amherst canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Aktivist Laura Amherst, bir İngiliz kanalının gündüz programında Phillip Schofield ve Holly Willoughby'ye Extinction Rebellion'ın konuğu oldu.
Etkinliklere çıplak olarak katılan aktivist Laura Amherst, 'üstsüz protestocu' adıyla anılıyor. Laura, alışılmadık aktivizm markasını tartışmak için stüdyoya da çıplak geldi.
Çıplaklığı, Twitter'daki izleyicileri programın setindeki hijyen konusunda endişelendirdi.
Laura'ya birçok yorum geldi. Gelen yorumlardan bazıları şöyle "Şu kanepenin üzerinde çıplak poposu mu var ?", "Şu kanepeye plastik bir örtü koymaları gerekirdi"
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