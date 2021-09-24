Laura Amherst canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Aktivist Laura Amherst, bir İngiliz kanalının gündüz programında Phillip Schofield ve Holly Willoughby'ye Extinction Rebellion'ın konuğu oldu.

ÜSTSÜZ PROTESTOCU

Etkinliklere çıplak olarak katılan aktivist Laura Amherst, 'üstsüz protestocu' adıyla anılıyor. Laura, alışılmadık aktivizm markasını tartışmak için stüdyoya da çıplak geldi.

İZLEYİCİLER ENDİŞELENDİ

Çıplaklığı, Twitter'daki izleyicileri programın setindeki hijyen konusunda endişelendirdi.

Laura'ya birçok yorum geldi. Gelen yorumlardan bazıları şöyle "Şu kanepenin üzerinde çıplak poposu mu var ?", "Şu kanepeye plastik bir örtü koymaları gerekirdi"

