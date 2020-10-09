MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lauren Goodger uslanmadı! Instagram kaldırdı o yine çırılçıplak paylaştı

Lauren Goodger uslanmadı! Instagram kaldırdı o yine çırılçıplak paylaştı

09.10.2020 14:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Lauren Goodger uslanmadı! Instagram kaldırdı o yine çırılçıplak paylaştı

Çırılçıplak paylaştığı fotoğrafı Instagram tarafından kaldırılan Lauren Goodger, OnlyFans hesabını tanıtmak için yine çırılçıplak fotoğrafını paylaştı.

Lauren Goodger, hayranları için soyunmaktan geri duramıyor. Bir önceki çıplak paylaşımı Instagram tarafından müstehcen bulunarak kaldırılan Lauren Goodger, hayranlarına OnlyFans hesabı açtığını duyurmak için yine çırılçıplak fotoğraf paylaştı.

34116288-8816551-image-a-51_1602102271734

34 yaşındaki reality şov yıldızı, son paylaşımını kaldıran Instagram’a meydan okudu. Köpük banyosu yaparken göğüslerini kollarıyla kapadığı fotoğrafı olay yaratan yıldız, hayranlarını yeni açtığı sosyal medya platformuna üye olmaya davet etti.

34162826-8820783-Thirsty_work_The_Essex_beauty_Lauren_took_to_her_Stories_once_ag-a-211_1602184505537

Hızını alamayan Goodger, çırılçıplak fotoğrafın ardından yatak odasından fileli iç çamaşırı giyindiği iddialı bir fotoğraf paylaştı. Bunun üzerine Instagram, yıldızın seksi bir videosunu daha kaldırdı. Instagram’a isyan eden Gooder, bu sefer üstsüz bir paylaşım yaparak isyan etti.

aaa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
'18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu''18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu'
Türkülerin güzel sesi Sevcan Orhan merak konusu olduTürkülerin güzel sesi Sevcan Orhan merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular

Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular

Vakalar yeniden artışa geçti

Vakalar yeniden artışa geçti

Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar

Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar

MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı

MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı

Ülkeyi sarsan skandal! Askeri kolej öğrencilerinin üçte ikisi...

Ülkeyi sarsan skandal! Askeri kolej öğrencilerinin üçte ikisi...

Bomba itiraf! Kız çocuğu için...

Bomba itiraf! Kız çocuğu için...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi

Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi

Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

Reytinglerde ilk sırada yeni bir dizi yer aldı!

Reytinglerde ilk sırada yeni bir dizi yer aldı!

Diğer Haberler

Hande Yener'e İran'da olay sansür! Yok ettiler

Hande Yener'e İran'da olay sansür! Yok ettiler

Zümrüanka dizisinin Ülfet’i Hatice Aslan cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Cesur pozlarıyla gündem oldu!

Nusret Gökçe'nin Brezilya macerası! Yine şovunu yaptı

140 bin kişi izledi! Brezilya macerası!

Merve Dizdar'dan çok konuşulacak açıklamalar! 'Gülben' itirafı olay oldu

Kocası da onun gibi ünlü! İtirafı olay oldu

Bozuk Türkçesiyle olay olan Şevval Şahin'den eleştirilere yanıt!

'18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu'

Hadise çıkan haberlere sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek’le cevap verdi!

Ayrılık haberlerine Benek’li cevap!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.