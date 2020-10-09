Lauren Goodger uslanmadı! Instagram kaldırdı o yine çırılçıplak paylaştı

Lauren Goodger, hayranları için soyunmaktan geri duramıyor. Bir önceki çıplak paylaşımı Instagram tarafından müstehcen bulunarak kaldırılan Lauren Goodger, hayranlarına OnlyFans hesabı açtığını duyurmak için yine çırılçıplak fotoğraf paylaştı.

34 yaşındaki reality şov yıldızı, son paylaşımını kaldıran Instagram’a meydan okudu. Köpük banyosu yaparken göğüslerini kollarıyla kapadığı fotoğrafı olay yaratan yıldız, hayranlarını yeni açtığı sosyal medya platformuna üye olmaya davet etti.

Hızını alamayan Goodger, çırılçıplak fotoğrafın ardından yatak odasından fileli iç çamaşırı giyindiği iddialı bir fotoğraf paylaştı. Bunun üzerine Instagram, yıldızın seksi bir videosunu daha kaldırdı. Instagram’a isyan eden Gooder, bu sefer üstsüz bir paylaşım yaparak isyan etti.



