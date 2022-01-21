Lavanta bahçelerinde "kar" güzelliği

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye'nin ikinci büyük lavanta üretim merkezi Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı lavanta bahçelerini kış masalına dönüştürdü.

Afyonkarahisar-Denizli sınırındaki 1500 rakımlı Apa Yaylası'nda 3 bin dekarlık alanda ekimi yapılan lavantalar, ekonomik değeriyle ön plana çıkarken, yaz aylarında sunduğu görsel şölenle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerinin de gözde mekanı haline geldi.

Ardıç ve çam ormanlarıyla çevrili Apa Yaylası'nda kış mevsiminde karın yağmasıyla beyaz örtüyle kaplanan lavanta bahçeleri, yaklaşık 1-1,5 metre çapında kar toplarına dönüştü.

- Kar topları köstebek yuvalarını andırıyor

Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, AA muhabirine, ilçede İdris köyü başta olmak üzere 3 bin dekar arazide lavanta üretimi yapıldığını söyledi.

Kozmetik ve temizlik sektöründe kullanılan lavantanın son yıllarda turizm potansiyeliyle de dikkati çektiğini aktaran Sakarya, şöyle devam etti:

"İdris köyümüzdeki lavanta bahçelerine son yıllarda turizm amaçlı ziyaretler yapılıyor. Geçen yıl yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı turist köyümüze geldi. Yaz aylarında lavantalar, mor renkleriyle insanı cezbederken kış aylarında ise kar yağışı sonrası üzerleri beyaz örtüyle kaplanıyor. Bahçelerdeki lavantalar kar topları haline dönüşüyor. Köstebek yuvasını andırıyor. Lavanta bahçelerinin bu manzarası da gerçekten görülmeye değer."

Sakarya, bölgenin turizm potansiyelinin daha da artacağını dile getirerek, "Buradaki lavanta turizmi yaz aylarında yoğun oluyor. Bu noktada İdris köyümüzde yeni sezonda farklı projeler hazırlıyoruz. Turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanlar ile çay bahçeleri oluşturacağız. Yıl sonunda hedefimiz 50 bin ziyaretçiyi ağırlamak." diye konuştu.

- "Manzarayı görenler, kış aylarında da gelmeye başladı

Köy muhtarı Sami Şahin de kış aylarında kar yağışı sonrası beyaz örtü altında kalan lavantaların Frig Vadisi'ndeki peri bacalarına benzediğini kaydetti.

Apa Yaylası'ndaki lavanta bahçelerinin 1-1,5 metrekarelik kar topları şekline büründüğünü anlatan Şahin, "Lavanta bahçelerinde yazın morlar arasında gezenler, kışın kar topları arasında dolaşabilirler. Bu manzara da gerçekten harika. Arazide 15-20 santimetre kar var. Bu doğal manzarayı görenler kış aylarında da gelmeye başladı. Temiz havası ve orman köyü olduğumuz için çok rağbet görüyoruz. Şimdi de misafirhaneler yapıyoruz. Artık yaz kış ziyaretçilerimiz köyümüzde ağırlayacağız." dedi.

