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Lavantalı papatya çayı tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 07.10.2019 17:10 | Son Güncelleme

Kış mevsimi kapımıza geldi, yavaştan hastalıklar başladı. Doğanın bizlere sunduğu şifalı bitkilerden destek almanın da şimdi tam zamanı. İşte şifa bulmak isteyenler için lavantalı papatya çayı tarifi geliyor.

Lavantalı papatya çayı tarifi

Antiseptik özelliği olan lavanta, papatya ile birleşince şifa kaynağı oluyor. Sinüzite karşı etkili maddeler içeren papatya aynı zamanda iyi bir yatıştırıcı. Bu havalarda ihtiyacımız olan içeceklerden biri lavantalı papatya çayı. Hem sakinleşmek hem de soğuk havaya karşı önlem alarak hastalıklardan korunmak istiyorsanız bu tarifi denemelisiniz.

LAVANTALI PAPATYA ÇAYI TARİFİ
Malzemeler:
Bir litre su
3 yemek kaşığı kuru papatya
Bir yemek kaşığı kuru lavanta
3 yemek kaşığı toz şeker

İlk olarak suyu kaynatın. Suyu kaynadıktan sonra ocaktan alın ve şekeri koyun ve karıştırın. Ardından papatya be lavantayı da suya ekleyip 5 dakika daha kaynatın.
Çayı 10 dakika demlendirdikten sonra afiyetle içebilirsiniz.
Şeker eklemek istemiyorsanız demledikten sonra bir yemek kaşığı bal da ilave edebilirsiniz.

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lavantalı papatya çayı bitki çayı

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