Lavantalı papatya çayı tarifi

Antiseptik özelliği olan lavanta, papatya ile birleşince şifa kaynağı oluyor. Sinüzite karşı etkili maddeler içeren papatya aynı zamanda iyi bir yatıştırıcı. Bu havalarda ihtiyacımız olan içeceklerden biri lavantalı papatya çayı. Hem sakinleşmek hem de soğuk havaya karşı önlem alarak hastalıklardan korunmak istiyorsanız bu tarifi denemelisiniz.

LAVANTALI PAPATYA ÇAYI TARİFİ

Malzemeler:

Bir litre su

3 yemek kaşığı kuru papatya

Bir yemek kaşığı kuru lavanta

3 yemek kaşığı toz şeker

İlk olarak suyu kaynatın. Suyu kaynadıktan sonra ocaktan alın ve şekeri koyun ve karıştırın. Ardından papatya be lavantayı da suya ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

Çayı 10 dakika demlendirdikten sonra afiyetle içebilirsiniz.

Şeker eklemek istemiyorsanız demledikten sonra bir yemek kaşığı bal da ilave edebilirsiniz.



