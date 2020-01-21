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  4. Lazio Başkanı Claudio Lotito, UEFA'dan gelen para cezasını taraftarlara bıraktı

Lazio Başkanı Claudio Lotito, UEFA'dan gelen para cezasını taraftarlara bıraktı

İTALYA HABERLERİ  | 21.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Lazio Başkanı Claudio Lotito, UEFA'nın ırkçılık ve ayrımcılık talimatlarına aykırı tribün olayları nedeniyle kulübe kestiği 50 bin Euro'luk para cezasını, sorumlu taraftarlara fatura etti.

Lazio Başkanı Claudio Lotito, UEFA'dan gelen para cezasını taraftarlara bıraktı

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre, bu sezon UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele ederek, elenen Lazio, 3 Ekim'de Fransa temsilcisi Rennes ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta, taraftarının neden olduğu olaylar sebebiyle UEFA'dan ceza aldı.

UEFA, bazı Lazio taraftarlarının maç sırasında, İtalya'nın faşist döneminde kullanılan ve bugün ırkçı-ayrımcı simge olarak kabul edilen "Roma selamı" yapması nedeniyle mavi-beyazlı kulübe 50 bin avroluk para cezası kesti. Cezanın ödemesi konusunda ise kulüp başkanı Lotito, ilginç bir uygulamaya gitti.

"SİZİ KULÜPLE İLETİŞİME GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

Lotito, "Roma selamı" vererek söz konusu cezayı aldıran taraftarlara, "UEFA organlarının ve polisin yaptığı güvenlik kameraları incelemeleri ve detaylı araştırmaları sonucunda, kulübün aldığı 50 bin Euro'luk para cezasında sorumluluğunuz olduğu ortaya çıktı. Bu hususta tazminatın ödenmesine yönelik, sizi kulüple iletişime geçmeye davet ediyoruz" ifadelerinin yazılı olduğu bir bir mektup göndererek, cezayı ödeme çağrısı yaptı.

Mektubun 16 taraftara gönderildiği ve taraftarların kişi başı 3 bin Euro civarında bir meblağ ödemeye davet edildiği haberde yer aldı. Kulübün ceza almasına yol açan taraftarlarına yönelik yaptırımlarının bununla sınırla kalmadığı ve bu taraftarlara 3 maç tribünden men cezası da verildiği ifade edilirken, gazetede "Örnek bir ceza" yorumu yapıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
lazio taraftara ceza uefa UEFA Avrupa Ligi

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