Lazio, Ciro Immobile ve Sergej Milinkovic-Savic'in sözleşmelerini 2023'e kadar uzattı

İtalya ekibi Lazio, orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ve golcü futbolcu Ciro Immobile'nin sözleşmelerini 2023'e kadar uzattı.
Lazio Kulübü, Milinkovic-Savic ve Immobile'nin sözleşmelerinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Sırp futbolcu Milinkovic-Savic, bu sezon çıktığı 7 maçta birer gol ve asist yaptı. İtalyan oyuncu Immobile ise görev yaptığı 8 maçta 5 gol kaydetti.
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