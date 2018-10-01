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Lazio, Ciro Immobile ve Sergej Milinkovic-Savic'in sözleşmelerini 2023'e kadar uzattı

İTALYA HABERLERİ  | 01.10.2018 18:51 | Son Güncelleme

İtalya Serie A takımlarından Lazio, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Sergej Milinkovic-Savic ve Ciro Immobile'nin sözleşmelerini uzattı. Lazio'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada iki yıldız futbolcunun da sözleşmelerinin 2023 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

Lazio, Ciro Immobile ve Sergej Milinkovic-Savic'in sözleşmelerini 2023'e kadar uzattı

İtalya ekibi Lazio, orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ve golcü futbolcu Ciro Immobile'nin sözleşmelerini 2023'e kadar uzattı.

Lazio Kulübü, Milinkovic-Savic ve Immobile'nin sözleşmelerinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Sırp futbolcu Milinkovic-Savic, bu sezon çıktığı 7 maçta birer gol ve asist yaptı. İtalyan oyuncu Immobile ise görev yaptığı 8 maçta 5 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
lazio serie a Ciro Immobile Sergej Milinkovic-Savic

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