Lazio'da deprem! Ciro Immobile Galatasaray maçında yok

UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliğini sürdüren Galatasaray son maçta Lazio'ya konuk olacak.

11 puanlı lider Galatasaray, İtalya'da kaybetmemesi durumunda grubu lider tamamlayacak ve son 16 turuna doğrudan yükselecek.

Galatasaray'ı konuk edecek Lazio, Serie A'da Sampdoria deplasmanından 3-1'lik zaferle ayrıldı ve üç maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ancak İtalyan ekibinde yıldız golcü Ciro Immobile sakatlandı.

G.SARAY MAÇINI KAÇIRABİLİR?

Sampdoria maçının ilk yarısında iki gol kaydeden Immobile, ikinci yarının başında yerini Vedat Muriqi'e bıraktı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sarri bu değişikliğin nedenini sakatlığa bağladı. Ancak yıldız futbolcunun Perşembe günü oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.

Maurizio Sarri, Immobile'nin durumuyla ilgili "Dizinde çok fazla ağrı hissetti. Umarım sadece bir çarpma etkisidir ve kısa sürede problem çözülür" dedi.

BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

31 yaşındaki Immobile bu sezon da formda bir süreç geçiriyor. Serie A'da 14 maçta 13 gole imza atan futbolcu 2 de asist yaptı.

Immobile, Avrupa Ligi'nde ise gruplarda çıktığı 5 maçta 3 gol kaydetti. Galatasaray'ın kazandığı ilk maçta 56 dakika süre alan futbolcu 1-0 biten maçta varlık gösterememişti.



