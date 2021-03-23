Lazio'da Vedat Muriç yolcu! Fenerbahçe iddiası...

Sezon başında Fenerbahçe'den İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, takımdan ayrılabilir.

"LAZIO, MURİÇ İLE YOLLARINI AYIRMAK İSTİYOR"

Football İtalia'da yer alan haberlere göre; Lazio, bu sezon sakatlık ve koronavirüs rahatsızlığı yüzünden istediği süreleri alamayan ve başarılı bir performans ortaya koyamayan Vedat Muriç ile yollarını ayırmak istiyor.

"MURİÇ, FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNEBİLİR"

Haberde, Kosovalı oyuncunun bir seçenek olarak Fenerbahçe'ye de geri dönebileceği belirtildi. Fenerbahçeli yöneticilerin önümüzdeki sezon kadrosunu yapılandırmak için Emre Belözoğlu ile bir toplantı gerçekleştirdiği ve Muriç'in kadroda bulunması gerektiği kararlaştırıldı. Bu gelişmeden sonra sarı-lacivertli yöneticilerin İtalya'ya giderek Lazio ile masaya oturduğu aktarıldı. Muriç'in de Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı belirtilirken bu transferin detayları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

"MALİYETLER DÜŞECEK"

İtalyan ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde maliyetlerin düşeceği ve gönderilecek oyuncuların listesinde ise Vedat Muriç'in yer aldığı öğrenildi.