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Lazio'da Vedat Muriqi fırtınası!

21.07.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberlerinin yakından takip edilen ismi Vedat Muriqi, Lazio formasıyla çıktığı son maçta 2 kez fileleri havalandırdı. İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun, Serie D ekiplerinden Belluno'yu 11-0 mağlup ettiği hazırlık maçında Vedat Muriqi, 2 gol birden kaydetti.

Lazio'da Vedat Muriqi fırtınası!

Takımın başına Maurizio Sarri'yi getiren Lazio'da, Fenerbahçe'ye dönebileceği iddia edilen Vedat Muriqi gollerine devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Belluno ile yaptığı hazırlık maçıyla devam eden Lazio, sahadan 11-0 galip ayrıldı.

Lazio'nun gollerini 7'de Felipe Anderson, 18', 37', 45'de Luis Alberto, 34', 42'de Caicedo, 36'da Hysaj, 65'de Marusic, 72'de Akpa Akpro, 77 ve 85'de Vedat Muriqi kaydetti.

Muriqi, 10-0 kazanılan Top 11 Radio Club maçında da 1 gol atmıştı


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Vedat Muriqi
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