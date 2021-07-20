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Lazio, Elseid Hysaj'a sahip çıktı

20.07.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lazio, direniş marşı söylediği için taraftar grubunun tepkisini çeken futbolcusuna sahip çıktı.

Lazio, Elseid Hysaj'a sahip çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, faşist görüşleriyle bilinen bir taraftar grubunun, takımın yeni transferi Elseid Hysaj'ın ülkede faşizme karşı direniş marşı olarak bilinen "Bella Ciao (Bella Çav)"ı söylemesine gösterdiği sert tepki karşısında oyuncusuna sahip çıktı.

27 yaşındaki Arnavut defans oyuncusu Hysaj'ın, İkinci Dünya Savaşı yıllarında faşizm karşıtı "partizan" olarak bilinen grupların marşı "Bella Ciao"ı söylediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, Lazio takımının aşırı sağcı faşist görüşleriyle bilinen fanatik grubunun tepkisini çekti.

Hysaj'ın görüntülerine sosyal medyadaki tepkiler üzerine Lazio kulübünden dün yapılan ilk açıklamada, olayın gayrı resmi bir ortamda yaşandığına dikkat çekilerek, oyuncunun ve kulübün siyasi konulara alet edilmemesi ve konunun, hazırlık kampını olumsuz etkilememesi gerektiği belirtildi.

"SOLUCAN HYSAJ, LAZIO FAŞİSTTİR"

Bu açıklamanın ardından söz konusu fanatik faşist taraftar grubunun, dün akşam saatlerinde Roma'da bir caddeye, "Solucan Hysaj, Lazio faşisttir" yazılı pankart asması, bu defa kulübün sert tepki göstermesine yol açtı.

Lazio kulübü bugün yaptığı açıklamada, "Lazio Spor Kulübü, oyuncu Elseid Hysaj'a yönelik utanç verici pankartı şiddetle kınıyor. Bu, bu türün ilk örneği değil. Sporun değerlerini inkar edenlerin asla yanında olmayacağız. Son haftalarda sezon öncesi hazırlık kampımıza katılan oyuncumuz ve diğer tüm oyuncularımızın yanındayız. Takıma, tüm Lazio taraftarlarına ve kulübe zarar veren bu hadiseyi, siyasi amaçlarla kullanmak isteyenlerle aramıza net şekilde mesafe koyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TARAFTARLAR DESTEK MESAJI PAYLAŞTI

Kulübün açıklamasının ardından binlerce taraftar da sosyal medyada "Ben Hysaj'ın yanındayım" etiketiyle paylaşımda bulunarak, faşist taraftar grubuna karşı oyuncuya ve kulübe destek mesajı paylaştı.

Lazio, Napoli ile sözleşmesi sona eren Arnavut futbolcu Hysaj'ı yaz transfer döneminde bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmıştı.

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