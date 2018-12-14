Lazio, Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ü istiyor

İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Lazio'nın Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ü 1 yıldır yakından takip ettiğini söyledi.

Radyospor'a konuşan Di Caprio, "Roma kentinin diğer kulübü olan AS Roma da onunla ilgileniyor. Roma'nın Yunus Akgün'le ilgili bir niyeti var ancak Lazio bu transferde bir adım önde. Lazio bu transferi bitirmek için çaba gösteriyor. Galatasaray ile temasta bulundu. Lazio'nun herhangi bir müzakere içinde olduğunu söylenemez. Lazio'lu yetkililer, Galatasaray ile Yunus Akgün'ün çıkışına nasıl bakıyor diye görüşme halinde.

İKİNCİ CENGİZ ÜNDER

Bunun bir pazarlık olduğunu söyleyemeyiz. Bu oyuncu düşük bir fiyata Lazio'ya transfer olur da diyemiyoruz. Sadece Lazio değil, Roma da Yunus Akgün ile ilgileniyor. Roma tarafından Yunus'un ikinci bir Cengiz Ünder olabileceği düşünülüyor" şeklinde konuştu.



