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Lazio Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

02.12.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda hiç mağlup olmadan yoluna devam eden Sarı kırmızılı takım, 5 maç sonunda 11 puana ulaşmış oldu. Toplamda 3 galibiyet, 2 de beraberlik yaşayan Galatasaray, Lazio ile karşı karşıya gelecek. Peki Lazio Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Lazio Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yoluna devam eden Galatasaray, toplamda 3 galibiyet, 2 de beraberlik yaşamış oldu. Galatasaray, bugün Lazio ile karşı karşıya gelecek. Peki Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

LAZİO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yoluna devam eden Galatasaray, son maçta Lazio'ya yenilmemesi durumunda grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda rakibine kaybederse grubu ikinci olarak noktalamış olacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında konuk ettiği Fransa ekibi Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantilemişti. Sarı-kırmızılı ekip son maçında ise İtalya'nın güçlü takımı Lazio'ya konuk olacak.

Lazio-Galatasaray karşılaşması 9 Aralık 2021 Perşembe günü yani bu akşam oynanacak. UEFA Avrupa Ligi müsabakası saat 23:00’te başlayacak.

LAZİO GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İlgiyle takip edilen Lazio Galatasaray mücadelesi dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı şekilde yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

Galatasaray : Boey, Muslera, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Cicaldau, Diagne.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Lazio-Galatasaray karşılaşması 9 Aralık 2021 Perşembe günü yani bu akşam oynanacak. değil düzeltin tarihi

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