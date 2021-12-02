Lazio Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yoluna devam eden Galatasaray, toplamda 3 galibiyet, 2 de beraberlik yaşamış oldu. Galatasaray, bugün Lazio ile karşı karşıya gelecek. Peki Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

LAZİO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yoluna devam eden Galatasaray, son maçta Lazio'ya yenilmemesi durumunda grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda rakibine kaybederse grubu ikinci olarak noktalamış olacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında konuk ettiği Fransa ekibi Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantilemişti. Sarı-kırmızılı ekip son maçında ise İtalya'nın güçlü takımı Lazio'ya konuk olacak.

Lazio-Galatasaray karşılaşması 9 Aralık 2021 Perşembe günü yani bu akşam oynanacak. UEFA Avrupa Ligi müsabakası saat 23:00’te başlayacak.

LAZİO GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İlgiyle takip edilen Lazio Galatasaray mücadelesi dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı şekilde yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

Galatasaray : Boey, Muslera, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Cicaldau, Diagne.



