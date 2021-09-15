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Lazio'nun Galatasaray'a Vedat Muriqi planı

15.09.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lazio'nun Galatasaray karşısında derbi tecrübesi olan Vedat Muriqi'i hazırladığı belirtiliyor.

Lazio'nun Galatasaray'a Vedat Muriqi planı

Milan karşısında aldığı yenilgiyle hayal kırıklığı yaşayan Lazio'nun hocası Maurizio Sarri'nin Galatasaray karşısında takımını farklı şekilde sahaya çıkaracağı belirtiliyor.

Lazio'ya yakın basın kuruluşlarının yaptığı değerlendirmede Vedat Muriqi'in Galatasaray karşısındaki derbi tecrübelerinden dolayı sahaya ilk 11'de çıkabileceği iddia edildi. Muriqi'i Galatasaray'a karşı hazırlayan Sarri'nin Milan maçından farklı 11'i sahaya sürmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

Takımın İstanbul'a hareket etmeden önce ilk 11'in Sarri tarafından belirleneceğini söyleyen İtalyan basını, takımın iki önemli kozu Felipe Anderson ve Pedro'dan birinin yedek başlayacağı, Hysaj'ın dinlendirileceği bilgileri okuyucuya aktarıldı.

Fenerbahçe'den Lazio'ya 2020'de 18 milyon Euro'ya transfer olan Vedat Muriqi, geride kalan sezonda 36 kez forma giymiş 3 gol kaydetmişti.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Vedat Muriqi Galatasaray Futbol Kulübü
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