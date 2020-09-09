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Lazio, Ozan Kabak'a kancayı taktı!

ALMANYA HABERLERİ  | 09.09.2020 20:49 | Son Güncelleme

Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmaya çok yakın olan Lazio, Ozan Kabak için Schalke 04 ile görüşmelere başladı.

Lazio, Ozan Kabak'a kancayı taktı!

Stoper rotasyonunu geliştirmek ve gençleştirmek isteyen Lazio, Schalke'de forma giyen milli yıldızımız Ozan Kabak için temaslara başladı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; stoperde 23 yaşındaki Luiz Felipe dışında kadrosuna bir tane daha üst seviye stoper eklemek ve 32 yaşına gelmiş Francesco Acerbi'yle vedalaşmayı planlayan Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Schalke 04'ün genç yıldız için 32 milyon euro istediği belirtilirken, Lazio'nun da bu rakamı ödemeye sıcak baktığı öğrenildi.

Ozan Kabak'ın transferi durumunda Galatasaray, bonservis bedelinin yüzde 5'i oranında yetiştirme bedeli alacak.Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Ozan Kabak, geçen yaz 15 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'tan Schalke'ye transfer oldu.


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