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Lazio - Sevilla maçı öncesi 3 taraftar bıçakla yaralandı

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 14.02.2019 08:22 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio-Sevilla maçı öncesinde Roma sokaklarında çıkan taraftar kavgasında 3 kişinin bıçakla yaralandığı bildirildi.

Lazio - Sevilla maçı öncesi 3 taraftar bıçakla yaralandı

İtalyan haber ajanslarının güvenlik güçlerine dayandırarak verdikleri haberlerde, Roma kent merkezinde sokakta karşılaşan Lazio ve Sevilla taraftarları arasında kavga çıktığı belirtildi.

Yaklaşık 40 kişilik taraftar grubunun karıştığı kavgada 2 İspanyol ile 1 Amerikalının bıçakla yaralandığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Bazı İtalyan gazeteleri kavga sırasında 1 İngiliz vatandaşının da yaralandığını iddia etti.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi çıkan kavgadan nedeniyle İtalyan polisinin güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi lazio sevilla

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