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Lazio Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile anlaştı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.08.2020 16:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi'i kadrosuna katmak için İstanbul'a temsilcilerini gönderen Lazio, bu transferde istediğini aldı. Uzun pazarlık trafiği sonrasında İtalyan ekibi Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile anlaştı.

Lazio Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi için Avrupa devleri sıraya girmiş, ilk ciddi hamle Lazio'dan gelmişti. İtalyan ekibi temsilcilerini İstanbul'a göndererek sarı lacivertli oyuncuyu kadrolarına katmak için Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Uzun süren pazarlıklar sonrasında Lazio, 16 milyon euro + 2 milyon euro bonuslarla birlikte toplamda 18 milyon euro karşılığında Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi için Lazio'yla anlaştıklarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Kasımpaşa'dan Thiam'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Vedat'ın Lazio'ya gitmesi sonrası bu bölgedeki boşluğu bir isimle daha doldurmayı planlıyor. Kanarya'nın gündeminde ise Gameiro ve Mandzukic var.

ÇAYKUR RİZE'YE SATIŞTAN PAY

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında Vedat Muriqi'i 3.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Çaykur Rizespor'dan transfer etmişti. Rizespor, yapılan sözleşmeye 'sonraki satıştan yüzde 15 pay' maddesi koydurmuştu. Sarı lacivertliler, bu transferden gelen bonservisten 2,5 milyon eurosunun Rizespor'a verecek.


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