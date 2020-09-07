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Lazio Vedat Muriqi'yi bugün açıklayacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Lazio'nun 18.5 milyon euroluk teklifini kabul etti. Sonraki satıştan yüzde 5 pay da alınacak.

Lazio Vedat Muriqi'yi bugün açıklayacak

Günlerdir süren pazarlıklar sonunda Lazio ile Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Transferin bugün resmiyete döküleceği ve bonservis bedelinin 17.5 milyon euro artı 1 milyon euro bonus şeklinde olacağı, bir sonraki satıştan da Sarı-Lacivertliler’in yüzde %5 pay alacağı bildirildi.

SÖZLEŞME 5 YILLIK

26 yaşındaki golcünün Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Muriqi ise kız kardeşinin düğününden dolayı Kosova’da... Buradaki işlerini hallettikten sonra sağlık kontrolü için Başkent Roma’ya gidecek. (AKŞAM)

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