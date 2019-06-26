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Lazio, Yunus Akgün için İstanbul'a geliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.06.2019 19:04 | Son Güncelleme

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin, son gelen raporlar doğrultusunda Yunus Akgün için transfer kararı aldığı ve 3 milyon euro bütçe hazırladığı iddia edildi

Lazio, Yunus Akgün için İstanbul'a geliyor!

Lazio'nun, Galatasaray'dan Yunus Akgün için temas kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Sergej Milinkovic-Savic'in transferinden 80 milyon euro gelir bekleyen Lazio'nun, takımın yeniden inşasına başladığı ve bir süredir yakından takip ettikleri Yunus Akgün için de temasa geçmeye hazırlandıkları belirtildi. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin gelen raporlar doğrultusunda Yunus Akgün'ün transfer edilmesi için karar aldığı ve bu transfer için 3 milyon euro bütçe hazırladığı bilgisi verildi.

YUNUS AKGÜN = UZUN VADELİ PROJE

Lazio'nun Yunus Akgün'ün potansiyeline inandığı ve bu transferi 'uzun vadeli bir proje' gördükleri vurgusu yapıldı.

Futbola Galatasaray altyapısına başlayan ve 2017'de Avrupa üçüncüsü olan U17 Milli Takımımızın'ın da üyelerinden biri olan Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla profesyonelliğe adım attı. 18 yaşındaki sağ açık, geçen sezon 22 maçta toplam 941 dakika süre aldı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.

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lazio Yunus Akgün

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