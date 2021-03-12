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Lazio zorlandı ama Crotone'u yendi!

12.03.2021 19:08 | Son Güncelleme:
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Lazio zorlandı ama Crotone'u yendi!

İtalya Ligi Serie A'da 27. hafta mücadelesinde Lazio, konuk ettiği Crotone'u 3-2 mağlup etti ve 2 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

İtalya Ligi Serie A'da 27. hafta karşılaşmasında Lazio, Crotone'u konuk etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, Lazio'nun 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Milinkovic-Savic, 39. dakikada Luis Alberto ve 84. dakikada Felipe Caicedo attı. Crotone'un gollerini ise 29. ve 50. (p) dakikada Simy kaydetti.

Lazio'da Vedat Muriqi, 76. dakikada Immobile'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından 2 maçlık mağlubiyet serisine son veren Lazio, puanını 46'ya yükseltti ve 7. sırada yer aldı. 1 maç aradan sonra mağlubiyet alan Crotone, 15 puanla son sırada yer buldu.

Lazio, gelecek hafta Udinese deplasmanına konuk olacak. Crotone ise Bologna'yı ağırlayacak.

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