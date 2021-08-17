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LC Waikiki'den öğrenciler için okula dönüş koleksiyonu

17.08.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LC Waikiki, uzun bir aradan sonra okula dönüş hazırlığı yapan öğrencilere, çantadan formalara, ayakkabılardan popüler kombinlere kadar yüzlerce seçenek sunuyor

İSTANBUL (AA) - LC Waikiki'de tişörtlerden gömleklere, ayakkabılardan kırtasiye ve çantalara kadar tüm okul ihtiyaçları, öğrencileri bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iyi giyinmek herkesin hakkı misyonuyla her yaş grubuna hitap eden LC Waikiki, öğrencilerin okula dönüş heyecanına da eşlik ediyor.

Aylar sonra okullarına dönecek öğrencilerin giyim ve aksesuar ihtiyaçları LC Waikiki’de bir araya geliyor.

LC Waikiki, çantadan formalara, ayakkabılardan popüler kombinlere kadar yüzlerce seçenek sunuyor.

Ekolojik testlerden geçmiş ürünler, okul çantalarını hazırlamak için sabırsızlanan miniklerin sağlıklı ve konforlu bir şekilde sınıflarındaki yerlerini almalarına eşlik ediyor.

Çocukların renkli dünyasını yansıtan koleksiyonda, birbirinden rahat tişört ve sweatshirt’ler, şık ceket ve elbiseler öne çıkıyor.

Gömlekler, pantolonlar, spor ayakkabılar, çantalar, kırtasiye ürünleri gibi pek çok seçeneği bir araya getiren LC Waikiki, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı tüm ürünlere tek bir adresten ulaşabilme imkanı sağlıyor.

Öğrencilerin yaratıcılığını ön plana çıkarmak için tasarlanan boyanabilir kumaşlar sayesinde giysiler çocukların eşsiz dokunuşları ile yeni bir anlam buluyor.

- Koleksiyon, markanın yurt genelindeki 525 mağazasından temin edilebiliyor

Çocukların en renkli hallerini yansıtmak için özel olarak hazırlanan takımlar, Disney karakterleri, eğlenceli figür ve sloganları ile uzun süredir beklenen eğitim dönemine neşe katıyor.

LC Waikiki, en sevilen karakter ve desenlere yer verdiği çantalarıyla okul koridorlarına renk katıyor.

Disney kahramanlarının fantastik dünyasındaki karakterlerin yer aldığı okul çantalarının yanı sıra, takım olarak kullanılabilecek beslenme çantaları, kalemlikler ve oyunların sevimli kahramanları olan peluş oyuncaklar öğrencileri bekliyor.

LC Waikiki’nin okula dönüş koleksiyonu, markanın yurt genelindeki 525 mağazadan ve www.lcwaikiki.com adresinden temin edilebiliyor.

Marka, ayrıca Hemen Gel Al ve Mağazadan Hemen Gelsin hizmetleriyle alışverişlerde kullanıcı dostu çözümler sunuyor.

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