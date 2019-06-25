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League of Legends, İran ve Suriye’de yasaklandı

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TEKNOLOJİ  | 25.06.2019 13:37 | Son Güncelleme

Bu yasaklama sebebinin nedeni olarak ABD yasaları gösteriliyor. İşte konuyla ilgili detaylar.

League of Legends, İran ve Suriye’de yasaklandı

Milyonların oynadığı League of Legends namı diğer LoL, bugün enterasan bir haber ile karşımıza çıktı. Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ile İran, Suriye ve Çin’in yıldızı Trump yönetiminde pek barışmamıştı. Hatta bu süreçte Huawei’yi bile ABD anında yemişti. Huawei’nin ardından bugün ise LoL cephesinden haber geldi.

LoL, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde İran ve Suriye’de yasaklandı. Oyunun yasaklanma sebebi olarak ise Amerika Birleşik Devletleri yasaları gösteriliyor. Yani bu yasaklama İran ve Suriye hükümeti tarafından verilmemiş.

Oyuna bu ülkelerden girmeye çalışanlar; “Amerika Birleşik Devletleri yasaları ve düzenlemeleri nedeni ile şu anda League of Legends’a erişemiyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yaptırımlarının değişmesiyle beraber tekrar aranıza döneceğiz.” uyarısı ile karşılaşıyor.

Oyuna VPN kullanarak girmek mümkün. Ancak VPN’de Ping değerleri uçtuğu için oyunu oynamak işkenceye dönüşüyor. Bakalım İran ve Suriye’ye LoL ile uygulanan yaptırım ne kadar sürecek?

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Anahtar Kelimeler:
League of Legends İRAN Suriye

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