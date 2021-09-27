SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Leandro Kappel: Beşiktaş maçı 9-0 bitecek

Leandro Kappel: Beşiktaş maçı 9-0 bitecek

27.09.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaylı Leandro Kappel, Beşiktaş'ın Ajax maçıyla ilgili olarak açıklamalar yaptı.

Leandro Kappel: Beşiktaş maçı 9-0 bitecek

Hollanda'da Ajax altyapısında forma giyen Altaylı Leandro Kappel, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Altay'ın Beşiktaş'ı yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Hollanda basınına konuştu.

"%0 ŞANS VERİYORUM"

Leandro Kappel, "Beşiktaş, cuma günü bize karşı oynadığı takımla Amsterdam'a gelemez. Ajax maçı kazanacaktır, Beşiktaş'a %0 şans veriyorum. Ajax, Cambur'u 9-0 yendi. Bence yine öyle bir maç olacak. Erken bir gol gelirse, farklı bir skor ortaya çıkar. Beşiktaş maçı 9-0 bitecek." dedi.

"MAÇI MUTLAKA İZLEYECEĞİM"

Açıklamalarına devam eden Leandro Kappel "Beşiktaş zayıf bir takım değil ama çok fazla sakatı var. 13 oyuncunun problemi vardı. Bu kadar eksiğiniz varsa, yapacak bir şey de yok. Yeni gelenler de tam olarak hazır değil ve sakat. Miralem Pjanic sakatlandı. Maçı mutlaka izleyeceğim." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN STOPERLERİ ÇOK YAVAŞ"

Son olarak Leandro Kappel "Ajax, kendi futbolunu oynamalı. Beşiktaş'ın Ajax'a karşı şansı gerçekten yok. Ajax, onlar için çok iyi. Beşiktaş'ın stoperleri çok yavaş. Ajax oradan hızlı ataklarla tehlikeler yaratabilir. Ön tarafta da özel bir durumları olduğunu söyleyemem. Ajax için kolay 3 puan olacak." diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararıVitor Pereira'dan Enner Valencia kararı
Başında mermi olduğu ortaya çıktı, 43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldıBaşında mermi olduğu ortaya çıktı, 43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı
Sergen Yalçın'dan Ajax uyarısı!Sergen Yalçın'dan Ajax uyarısı!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü Altay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Beşiktaş'ta sakatlıkların nedeni belli oldu

Beşiktaş'ta sakatlıkların nedeni belli oldu

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'G.Saray'ı sahaya gömmeliyiz'

'G.Saray'ı sahaya gömmeliyiz'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Türk yıldız resmen Barcelona'da

Türk yıldız resmen Barcelona'da

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.