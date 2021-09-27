Leandro Kappel: Beşiktaş maçı 9-0 bitecek

Hollanda'da Ajax altyapısında forma giyen Altaylı Leandro Kappel, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Altay'ın Beşiktaş'ı yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Hollanda basınına konuştu.

"%0 ŞANS VERİYORUM"

Leandro Kappel, "Beşiktaş, cuma günü bize karşı oynadığı takımla Amsterdam'a gelemez. Ajax maçı kazanacaktır, Beşiktaş'a %0 şans veriyorum. Ajax, Cambur'u 9-0 yendi. Bence yine öyle bir maç olacak. Erken bir gol gelirse, farklı bir skor ortaya çıkar. Beşiktaş maçı 9-0 bitecek." dedi.

"MAÇI MUTLAKA İZLEYECEĞİM"

Açıklamalarına devam eden Leandro Kappel "Beşiktaş zayıf bir takım değil ama çok fazla sakatı var. 13 oyuncunun problemi vardı. Bu kadar eksiğiniz varsa, yapacak bir şey de yok. Yeni gelenler de tam olarak hazır değil ve sakat. Miralem Pjanic sakatlandı. Maçı mutlaka izleyeceğim." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN STOPERLERİ ÇOK YAVAŞ"

Son olarak Leandro Kappel "Ajax, kendi futbolunu oynamalı. Beşiktaş'ın Ajax'a karşı şansı gerçekten yok. Ajax, onlar için çok iyi. Beşiktaş'ın stoperleri çok yavaş. Ajax oradan hızlı ataklarla tehlikeler yaratabilir. Ön tarafta da özel bir durumları olduğunu söyleyemem. Ajax için kolay 3 puan olacak." diye konuştu.



