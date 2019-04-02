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LeBron James Dünya Basketbol Şampiyonası'nda forma giymeyecek

BASKETBOL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Los Angeles Lakers forması giyen yıldız isim LeBron James, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda forma giyemeyecek. Space Jam 2 filminin çekimleri nedeniyle LeBron James'in turnuvada yer alamayacağı belirtildi.

LeBron James Dünya Basketbol Şampiyonası'nda forma giymeyecek

Los Angeles Lakers'a büyük umutlar ile transfer olan ancak kariyerinin en kötü sezonlarından birini geçiren LeBron James'ten bir kötü haber de ABD Milli Takımı'na geldi.

Lakers'ın play-offlara katılamamasının ardından sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında oynayamayacak olan LeBron James, 31 Ağustos'ta Çin'de başlayacak olan Dünya Basketbol Şampiyonası'nda da büyük bir olasılıkla forma giyemeyecek.

31 Ağustos'a kadar sakatlık sürecini atlatması beklenen LeBron James, başrolde oynayacağı Space Jam 2 filminin çekimleri için 17 Haziran'dan itibaren California'da olacak ve çok büyük bir sürpriz olmazsa Türkiye'ye karşı da forma giyemeyecek.

2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılamayacak olan LeBron James'in 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp katılmayacağı ise merak konusu. LeBron, 2008 ve 2012'de altın, 2004'te ise bronz madalya kazanmıştı.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James'i başrolünde izleyeceğimiz Space Jam 2 filminin yönetmen ve yapımcı kadrosu geçtiğimiz aylarda resmiyet kazanmıştı. Oscar'a aday gösterilen süper kahraman filmi Black Panther'ın yönetmeni Ryan Coogler'ın yapımcısı olacağı filmin yönetmen koltuğunda Random Acts of Flyness dizisiyle tanınan Terence Nance oturacak.

JAMES HARDEN OYNAMAK İSTİYOR!

LeBron James'ten yoksun şekilde dünya basketbol şampiyonasına çıkması beklenen ABD'ye James Harden'dan ise olumlu bir geldi. Houston Rockets'ın yıldızı James Harden, 31 Ağustos – 15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Amerika forması giymek istediğini söyledi:

"Elbette oynamak istiyorum. Bu, ülkenizi temsil etmek için bir fırsat. Bu benim yapmaktan keyif aldığım bir şey. Eğer fırsat gelirse kadroda olacağım. Bu fırsata herkes sahip olamıyor. Milli formayı gitmek, bir basketbolcu olarak ulaşabileceğiniz en yüksek noktalardan"

James Harden, daha önce 2012 Olimpiyatları ve 2014 Dünya Şampiyonası'nda da ülkesini temsil etmişti.

(Sporx/NBA)

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lebron james Dünya Basketbol Şampiyonası

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