LeBron James'i isyan ettiren cinayet! ‘Avlanıyoruz…’

Los Angeles Lakers’ın yıldız ismi LeBron James, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ABD’yi sarsan bir cinayete dikkat çekti. Şubat ayında Georgia eyaletinin Glynn bölgesinde 25 yaşındaki Ahmaud Arbery isimli bir siyahi gencin öldürülmesi ve davada kimsenin tutuklanmamış veya gözaltına alınmamış olmasına tepkiler çığ gibi büyürken LeBron James de paylaşımıyla ailenin başlattığı kampanyaya destek verdi.

LeBron, “Evimizin konforundan dışarı adım attığımız HER GÜN/HER YERDE resmen avlanıyoruz. Kahrolası bir koşuya bile çıkamıyoruz. Bu ne lan! Şaka falan mı? Hayır abi ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ LAN? Özür dilerim Ahmaud (Mekanı cennet olsun) ve dualarım seninle ve ailenle” paylaşımında bulundu.

We’re literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can’t even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I’m sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the..... pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn