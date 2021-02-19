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Lebron James NBA'de 35 bin kulübüne girdi

19.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Lebron James NBA'de 35 bin kulübüne girdi

Los Angeles Lakers forması giyen Lebron James, 109-98 kaybettikleri Brooklyn Nets maçında, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde 35 bin sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Nets, konuk olduğu son şampiyon Lakers'ı 109-98 yendi.

Peş peşe 5. galibiyetini alan Nets'te James Harden 23 sayı, 11 asist, 5 ribaunt, Joe Harris 21 sayı, 5 ribaunt ve Kyrie Irving 16 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Anthony Davis'in sakatlığı, Dennis Schroder'in ise yeni tip koronavirüs protokollerinden dolayı kadroda bulunmadığı Lakers'ta yalnızca 3 oyuncu çift haneli skor üretebildi.

Lakers'ın yıldız oyuncusu Lebron James, 32 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle takımını ayakta tutmaya çalıştı. Kariyeri boyunca ürettiği toplam sayıyı 35 bin 17'ye çıkaran James, NBA tarihinde Kerim Abdülcabbar (38 bin 387) ve Karl Malone'dan (36 bin 928) sonra 35 bin sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu.

BUCKS'IN MAĞLUBİYET SERİSİ 5 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Toronto Raptors, Norman Powell'ın 29 ve Pascal Siakam'ın 27 sayılık performansıyla deplasmanda oynadığı Milwaukee Bucks mücadelesini 110-96 kazandı.

Geçen yıl normal sezonu lider bitiren Bucks, 29. maçında 13. yenilgisini yaşadı. Bucks, geçen sezon aynı mağlubiyet sayısına 67. karşılaşmasında ulaşmıştı. Miami Heat ise Sacramento Kings'i deplasmanda 118-110 mağlup etti. Heat'te Bam Adebayo 16 sayı, 12 ribaunt, 10 asist, Jimmy Butler da 13 sayı, 13 asist, 10 ribauntla "triple double" yaptı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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