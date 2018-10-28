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LeBron James, NBA'in en skorer 6. ismi oldu

NBA HABERLERİ  | 28.10.2018 14:38 | Son Güncelleme

NBA'de Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, San Antonio Spurs ile karşılaştıkları maçta Dirk Nowitzki'yi geçerek NBA'in en skorer 6. oyuncusu oldu.

LeBron James, NBA'in en skorer 6. ismi oldu

LeBron James, Lakers'ın deplasmanda Spurs'e 110-106 yenildiği mücadeleyi 35 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Kariyerinde 31 bin 202 sayıya ulaşan James, Dallas Mavericks'in Alman basketbolcusu Nowitzki'yi (31 bin 187) geride bırakarak NBA'in en skorerleri sıralamasında 6. basamağa çıktı. Aktif oyuncular arasında ligin en skorer ismi konumundaki James'in önünde 31 bin 419 sayıyla Wilt Chamberlain bulunuyor.

Öte yandan DeMar DeRozan, 30 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma, 1 blokluk performansıyla Spurs'ün Lakers karşısında aldığı galibiyetin mimarı oldu.

BUCKS 6'DA 6 YAPTI
Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic'i 113-91 yenerek 6'da 6 yaptı. Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 21 sayı 7 ribauntla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Khris Middleton 18, Malcolm Brogdon 16 sayı attı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 25 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle tamamladı. Magic'te Nikola Vucevic'in 16, DJ Augustin'in 11 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

CEDİ OSMAN'DAN 10 SAYI
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın mücadele ettiği Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers'ı ağırladığı maçtan 119-107 mağlup ayrıldı. Bu sezon 6. maçını da kaybeden Cavaliers'ta 31 dakika süre alan Cedi Osman, mücadeleyi 10 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle bitirdi. Ev sahibi takımda Rodney Hood 17, Larry Nance Jr 15 sayı buldu. Pacers'ta Bojan Bogdanovic 25, Victor Oladipo 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

SONUÇLAR
Detroit Pistons-Boston Celtics: 89-109
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 111-132
Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 85-97
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 107-119
Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 105-103
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 117-96
Miami Heat-Portland Trail Blazers: 120-111
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 113-91
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 110-106

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Anahtar Kelimeler:
lebron james Dirk Nowitzki los angeles lakers san antonio spurs

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