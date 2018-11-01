Lebron James'ten Cedi Osman'a övgü dolu sözler

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Lebron James, Cedi Osman ve Luka Doncic'ten övgüyle bahsetti.

Dallas Mavericks'i 114-113 yendikleri maçIn ardindan konuşan yıldız basketbolcu, "Avrupalı oyuncular Amerikalılardan daha hızlı gelişim kaydediyor. Profesyonelliğe genç yaşta alıştıkları için NBA'deki rekabet onların gözünü korkutmuyor." dedi.

James, geçtiğimiz sezon Cleveland Cavaliers'ta beraber forma giydiği Cedi Osman'ı da örnek gösterdi. Yıldız oyuncu, "Geçtiğimiz yıl Cedi de bir çaylaktı ancak NBA'de kendi seviyesindeki birçok oyuncudan çok daha hızlı gelişti" diye konuştu.

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giymeye devam eden Cedi Osman, Lebron James'in takımdan ayrılmasının ardından bu sezon daha çok süre buluyor.

