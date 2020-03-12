Lebron James'ten koronavirüs tepkisi: 2020'yi iptal edelim!

Los Angeles Lakers yıldızı Lebron James, ligdeki ilk koronavirüs vakasından sonra ligin askıya alınma kararına tepki gösterdi.

Lebron, 2020 yılında gerçekleşen her şeyden ötürü açıkça hayal kırıklığına uğradığını, Twitter'da şöyle belirtti:

"Spor etkinliklerini, okulu, ofis işlerini falan iptal ediyoruz. Aslında iptal etmemiz gereken şey 2020! Lanet olsun, çok zorlu bir 3 ay oldu. Tanrı sizi korusun ve güvende kalın."

Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in koronavirüs için pozitif çıkmasıyla NBA, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için olası çözümler bulmaya çalışırken, sezonun askıya alınması kararını vermişti.



