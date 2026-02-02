LeBron James'ten rekor üstüne rekor: 22.kez All-Star seçildi! Alperen Şengün'e NBA'de 'All-Star' şoku

NBA All-Star heyecanı dorukta! LeBron James sakatlığına rağmen tarihe geçerken, kadro seçimleri basketbol dünyasını ikiye böldü.

NBA All-Star 2026 heyecanı basketbol dünyasını sardı. Yılın en iyi oyuncularının bir araya geleceği bu özel etkinlik öncesinde, kadro seçimleri büyük yankı uyandırdı. Özellikle LeBron James'in sakatlığına rağmen 22. kez All-Star seçilmesi, spor tarihine altın harflerle yazıldı. 41 yaşındaki süperstar, bu başarısıyla kendi rekorunu geliştirirken, azmi ve basketbola olan bağlılığıyla genç oyunculara ilham kaynağı oldu.

James, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, All-Star seçilmesinin kendisi için her zaman büyük bir onur olduğunu ve sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini belirtti. Ancak, LeBron James'in başarısının yanı sıra, kadro seçimleri de tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle Batı Konferansı yedekleri arasında yer alan Anthony Edwards ve Donovan Mitchell gibi genç yıldızların performansı göz kamaştırırken, bazı oyuncuların All-Star kadrosuna girememesi hayal kırıklığı yarattı.

Geçtiğimiz yıl kariyerinde ilk kez All-Star seçilen ve Mehmet Okur’dan sonra bunu başaran ilk Türk oyuncu olan Milli yıldız Alperen Şengün, bu yıl gösterdiği başarılı oyuna rağmen kadroda kendisine yer bulamadı.

Basketbol yorumcuları ve taraftarlar, kadro seçimlerinin adil olup olmadığını sorgularken, hangi oyuncuların 'snubbed' (göz ardı edildi) edildiği üzerine yoğun tartışmalar yaşanıyor. NBC Sports'un haberine göre, bazı oyuncuların sakatlıkları ve takım performansları seçimlerde etkili olurken, bazı oyuncuların ise istatistiksel olarak daha iyi performans göstermesine rağmen kadroya girememesi dikkat çekti.

Doğu Konferansı'nda ise durum biraz daha farklı. Takım performansları ve bireysel başarıların dengeli bir şekilde değerlendirildiği belirtilirken, koçların seçimleri genel olarak kabul gördü. Ancak, burada da bazı sürpriz isimlerin kadroda yer alması, tartışmaları alevlendirdi. Özellikle genç oyuncuların tecrübeli isimlere karşı şans bulması, NBA'in geleceği açısından umut verici olarak değerlendiriliyor.

İŞTE DOĞU VE BATI KONFERANSINDA KADROLAR...

All-Star maçı öncesinde, takımların kaptanları tarafından yapılacak olan oyuncu seçimi de merakla bekleniyor. LeBron James'in kaptan olarak kimi seçeceği ve hangi stratejiyi izleyeceği, maçın seyrini belirleyecek önemli faktörlerden biri olacak. Ayrıca, All-Star haftasonu boyunca düzenlenecek olan smaç yarışması, üçlük yarışması ve yetenek yarışması gibi etkinlikler de basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. 2026 All-Star'ın hangi şehirde düzenleneceği ise henüz açıklanmadı, ancak birçok şehrin bu prestijli etkinliğe ev sahipliği yapmak için yarıştığı biliniyor.

NBA All-Star 2026, hem veteranların hem de genç yıldızların sahne alacağı, heyecan dolu bir şölen olacak. LeBron James'in rekoru ve kadro seçimleri etrafındaki tartışmalar, bu etkinliği daha da özel kılarken, basketbolseverler unutulmaz bir haftasonu yaşamaya hazırlanıyor.