Yağmurluktan sonra şimdi de bere! Fenerbahçe’den taraftarına bir 'sıcak' jest daha

Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında Fenerbahçe bu akşam Kocaelispor deplasmanına konuk oluyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB deplasmanından 1 puanla dönen sarı-lacivertliler, bu akşam sahaya 3 puan için çıkıyor. Öte yandan maç öncesi soğuk ve kar yağışı için uyarılar yapılırken, Fenerbahçe yönetiminden yağmurluk olayındaki gibi yeni bir jest geldi.

Yağmurluktan sonra şimdi de bere! Fenerbahçe’den taraftarına bir 'sıcak' jest daha
Burak Kavuncu

Fenerbahçe yönetimi, deplasman tribünlerinde başlattığı taraftar konforu ve görsel şov geleneğini Kocaelispor deplasmanında da sürdürerek dikkat çeken bir harekete imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, Kocaeli’deki taraftarları için tribünlere sarı bereler yerleştirerek stadyumu adeta sarıya boyamaya hazırlanıyor.

SARAN YÖNETİMİ DURMADI! YİNE YAPTI YAPACAĞINI...

Yağmurluktan sonra şimdi de bere! Fenerbahçe’den taraftarına bir sıcak jest daha 1

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, taraftarının desteğini arkasına almak ve zorlu deplasman şartlarında taraftartına destek sağlamak adına dev bir organizasyon başlattı. Kocaelispor ile oynanacak kritik deplasman mücadelesi öncesinde, Fenerbahçe yönetimi deplasman tribünündeki her koltuğa sarı bere yerleştirdi.

Bu hamleyle hem soğuk havaya karşı taraftarını korumayı amaçlayan yönetim, hem de tribünde tek tip bir renk bütünlüğü sağlayarak görsel bir gövde gösterisi yapmayı hedefliyor.

SÜPER KUPA’DAKİ "YAĞMURLUK" HAMLESİ UNUTULMADI

Yağmurluktan sonra şimdi de bere! Fenerbahçe’den taraftarına bir sıcak jest daha 2

Fenerbahçe yönetiminin bu jesti, akıllara daha önce Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçını getirdi. O dönemde de yoğun yağış ihtimaline karşı taraftarlarını yalnız bırakmayan yönetim, tribünlerde binlerce sarı-lacivert yağmurluk dağıtarak büyük takdir toplamıştı.

Yağmurluktan sonra şimdi de bere! Fenerbahçe’den taraftarına bir sıcak jest daha 3

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM OLACAK...

Yağmurluktan sonra şimdi de bere! Fenerbahçe’den taraftarına bir sıcak jest daha 4

Kocaelispor taraftarı, takımına olan desteğini bir kez daha gösterdi. Satışa çıkan biletlerin tamamı tükenirken, statta ev sahibi tribünlerde boş koltuk kalmayacak. 34.289 biletin tamamı satıldı.

