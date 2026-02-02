Yağmurluktan sonra şimdi de bere! Fenerbahçe’den taraftarına bir 'sıcak' jest daha

Fenerbahçe yönetimi, deplasman tribünlerinde başlattığı taraftar konforu ve görsel şov geleneğini Kocaelispor deplasmanında da sürdürerek dikkat çeken bir harekete imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, Kocaeli’deki taraftarları için tribünlere sarı bereler yerleştirerek stadyumu adeta sarıya boyamaya hazırlanıyor.

SARAN YÖNETİMİ DURMADI! YİNE YAPTI YAPACAĞINI...

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, taraftarının desteğini arkasına almak ve zorlu deplasman şartlarında taraftartına destek sağlamak adına dev bir organizasyon başlattı. Kocaelispor ile oynanacak kritik deplasman mücadelesi öncesinde, Fenerbahçe yönetimi deplasman tribünündeki her koltuğa sarı bere yerleştirdi.

Bu hamleyle hem soğuk havaya karşı taraftarını korumayı amaçlayan yönetim, hem de tribünde tek tip bir renk bütünlüğü sağlayarak görsel bir gövde gösterisi yapmayı hedefliyor.

SÜPER KUPA’DAKİ "YAĞMURLUK" HAMLESİ UNUTULMADI

Fenerbahçe yönetiminin bu jesti, akıllara daha önce Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçını getirdi. O dönemde de yoğun yağış ihtimaline karşı taraftarlarını yalnız bırakmayan yönetim, tribünlerde binlerce sarı-lacivert yağmurluk dağıtarak büyük takdir toplamıştı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM OLACAK...

Kocaelispor taraftarı, takımına olan desteğini bir kez daha gösterdi. Satışa çıkan biletlerin tamamı tükenirken, statta ev sahibi tribünlerde boş koltuk kalmayacak. 34.289 biletin tamamı satıldı.